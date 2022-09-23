Bakan Bilgin: EYT ile ilgili çözüm aşamasına geldik - Son Dakika
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Bakan Bilgin: EYT ile ilgili çözüm aşamasına geldik

23.09.2022 17:16
Bakan Bilgin: EYT ile ilgili çözüm aşamasına geldik

Bakan Bilgin: EYT ile ilgili çözüm aşamasına geldikÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili, "Çözüm aşamasına geldik.

Bakan Bilgin: EYT ile ilgili çözüm aşamasına geldik

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili, "Çözüm aşamasına geldik. O dosyayı tamamladığımız gün basın toplantısı ile ya da başka bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağız. Acil olan sorunların ertelenmemesi gerekir" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Ankara'da Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (Hak-İş) ziyaret etti. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile görüştükten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, dünyanın çok zor döneminde Türkiye'nin, sorunlarını çözerek daha da güçlenme kararında olduğunu belirtip, "Türkiye'nin karşılaştığı sorunlar diğer ülkelere göre daha ağır olabiliyor. Bunun da en büyük göstergesi enflasyonun yüzde 80'lerin üzerine çıkacak bir hale gelmesidir. Ancak Türkiye bir ekonomik politika ile bizi istikrara götürecek bir politika ile bu sorunları aşmaya çalışıyor" diye konuştu.

'BÜYÜYEREK ENFLASYONA KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ'Enflasyon karşısında iki yaklaşım bulunduğunu, bunlardan birinin faiz artırımıyla talep düşürmek ve enflasyonun düşüşü için sert fren yapmak olduğunu kaydeden Bilgin, "Bunu uygulayan ülkeler var. Bir diğer yaklaşım da ekonomide büyümeyi sürdürerek, artırarak, sürekli hale getirerek, istihdam, yatırım, ihracat yaparak enflasyondan fazla büyüyerek, iş talep artışından daha da büyüyerek bu sorunu çözmek. Türkiye bu yoldan geçti. Çünkü bu yol Türkiye'nin istihdam yaratma, yatırım ilişkisini canlı tutma, ihracat ilişkisini canlı tutacak bir yöntem. Doğru olan yol da bu. Çünkü Türkiye'nin genç nüfusu var. Batı ülkeleri ile mukayese edilmeyecek şekilde genç bir nüfusu var. İş gücüne katılım oranları giderek artan bir ülke dolayısıyla Türkiye kararını verdi. Büyüyerek, ihracat ve yatırım yaparak, üretim gücünü artırarak bu enflasyona karşı mücadele edeceğiz. Bu sorunları çözeceğiz" dedi. 'ASGARİ ÜCRETİ ARALIKTA YENİDEN DEĞERLENDİRECEĞİZ'Sorunların çözümü sırasında özellikle ücret türü gelir elde edenlerin süreçten negatif etkilenmesini engellemek amacıyla daha fazla sorumluluk almaları gerektiğini vurgulayan Bilgin, "Asgari ücret bu konudaki en temel araçlarımızdan bir tanesi. Tarihimizdeki en yüksek asgari ücret artışını gerçekleşirdik. Önce yüzde 50, arkasından yüzde 30. Aritmetik olarak yüzde 80 bir artış gerçekleştirdik. 3600 düzenlemesiyle yaklaşık 6 milyon çalışanın hayatlarını düzenleyecek ciddi bir reforma imza attık. Bu enflasyon karşısında soluk almaya yarayacak bir tedbirdir ama bu sadece tek bir araç değildir. Önümüzdeki aralık ayında asgari ücreti yeniden değerlendireceğiz. Enflasyonun tahribatını, etkisini değerlendirerek kararımızı açıklayacağız" diye konuştu.'ACİL OLAN SORUNLARIN ERTELENMEMESİ GEREK'Bakan Bilgin, EYT ile ilgili ise "Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik. O dosyayı tamamladığımız gün bir basın toplantısı ile ya da başka bir şekilde Türk kamuoyuyla paylaşacağız. Acil olan sorunların ertelenmemesi gerekir" dedi.

Bakan Bilgin, 696 sayılı kanunun dışında kalan 90 bin taşeron işçiyi ilgilendiren çalışmaya ilişkin de "Bu kanunun kapsamı dışı kalan 90 bin civarındaki personelin kamuda kadroya geçirilmesiyle ilgili çalışma tamam. Onun da belli bir aşamadan sonra uygulamaya sokulacağının haberini vermek isterim" açıklamasında bulundu.

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Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Vedat Bilgin, Türkiye, EYT, Güncel, Son Dakika

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