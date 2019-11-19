Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu: Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir
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Bakan Çavuşoğlu: Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir

7 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşimleri kararına ilişkin, "Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşimleri kararına ilişkin, "Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı görmediklerini duyurmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir. Ben yaptım oldu anlayışıyla yapılan açıklamaların da uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği olmayacaktır" dedi.

Selen YALAZ/ANKARA, -


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:46 Kaynak: DHA
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