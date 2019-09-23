Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı Özersay ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı Özersay ile görüştü

25 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı Özersay ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya geldi.


Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya geldi. New York Peninsula Otel'de gerçekleşen görüşmede, Kıbrıs meselesi ve ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi. - NEW YORK

Başbakan Yardımcısı, Mevlüt Çavuşoğlu, New York, Kıbrıs, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:53 Kaynak: İHA
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