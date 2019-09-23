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Bakan Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı Özersay ile görüştü

40 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı Özersay ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya geldi. New York Peninsula Otel'de gerçekleşen görüşmede, Kıbrıs meselesi ve ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

(İHA)

Başbakan Yardımcısı, Mevlüt Çavuşoğlu, New York, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:00 Kaynak: İHA
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