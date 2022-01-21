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Son dakika haberi... DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU LATİN AMERİKA ÜLKELERİ SERGİSİNİN AÇILIŞINA KATILDI -2 - Son Dakika

Son dakika haberi... DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU LATİN AMERİKA ÜLKELERİ SERGİSİNİN AÇILIŞINA KATILDI -2

21.01.2022 16:43

Edinilen son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Belgelerle Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri' sergisinin açılışına katıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Belgelerle Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri' sergisinin açılışına katıldı. Çavuşoğlu, Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz sergi, Latin Amerika ülkeleri ile ortak bir geçmişi ortaya koyuyor. Bu çalışmaların her biri tarihimiz bakımından önemli olduğu kadar, gelecekte istifade etmek bakımından da son derece faydalıdır dedi.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasında; Latin Amerika bize mesafe olarak uzak ama ilişkilerimiz ise tam tersine son derece yakın. Güney Amerika'nın en eski haritalarından birisini Büyük Osmanlı denizcisi Piri Reis 1510 yılında çizmiştir. Kıtaya yerleşen 'Los Turkos' diye bilinen Osmanlı tebaası kültürel yakınlaşmada çok önemli rol oynamıştır. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz sergi, Latin Amerika ülkeleri ile ortak bir geçmişi ortaya koyuyor. Bu çalışmaların her biri tarihimiz bakımından önemli olduğu kadar, gelecekte istifade etmek bakımından da son derece faydalıdır. Bu sergideki belgeler, Türkiye'nin Latin Amerika ile ilişkilerinin Osmanlı zamanına dayandığını da gösteriyor. Yine Cumhuriyet'in ilanından sonra büyükelçiliklerin açıldığına dair belgeler bu sergimizde yer alıyor. Cumhuriyetimizin 100. ve Bakanlığımızın 500. Yıldönümünü kutlayacağımız 2023'e giden bu süreçte bölgedeki dostlarımızla ortak kültürel etkinliklere devam edeceğiz ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika ülkeleri büyükelçileri ile birlikte serginin açılışını yaptı. Gezerken sergi hakkında bilgi alan Çavuşoğlu ardından büyükelçilere 'Osmanlı Ferman ve Beratları' isimli kitabı hediye etti.

Son dakika haberi... DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU LATİN AMERİKA ÜLKELERİ SERGİSİNİN AÇILIŞINA KATILDI -2
Son dakika haberi... DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU LATİN AMERİKA ÜLKELERİ SERGİSİNİN AÇILIŞINA KATILDI -2
Son dakika haberi... DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU LATİN AMERİKA ÜLKELERİ SERGİSİNİN AÇILIŞINA KATILDI -2
Son dakika haberi... DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU LATİN AMERİKA ÜLKELERİ SERGİSİNİN AÇILIŞINA KATILDI -2
Son dakika haberi... DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU LATİN AMERİKA ÜLKELERİ SERGİSİNİN AÇILIŞINA KATILDI -2
Son dakika haberi... DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU LATİN AMERİKA ÜLKELERİ SERGİSİNİN AÇILIŞINA KATILDI -2
Son dakika haberi... DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU LATİN AMERİKA ÜLKELERİ SERGİSİNİN AÇILIŞINA KATILDI -2
Son dakika haberi... DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU LATİN AMERİKA ÜLKELERİ SERGİSİNİN AÇILIŞINA KATILDI -2
Son dakika haberi... DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU LATİN AMERİKA ÜLKELERİ SERGİSİNİN AÇILIŞINA KATILDI -2
Son dakika haberi... DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU LATİN AMERİKA ÜLKELERİ SERGİSİNİN AÇILIŞINA KATILDI -2
Son dakika haberi... DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU LATİN AMERİKA ÜLKELERİ SERGİSİNİN AÇILIŞINA KATILDI -2

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Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU LATİN AMERİKA ÜLKELERİ SERGİSİNİN AÇILIŞINA KATILDI -2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU LATİN AMERİKA ÜLKELERİ SERGİSİNİN AÇILIŞINA KATILDI -2 - Son Dakika
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