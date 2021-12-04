Üye Girişi
BAKAN ÇAVUŞOĞLU SİHA'LARA AB VE NATO ÜYESİ ÜLKELER İLGİ DUYUYOR - Son Dakika

BAKAN ÇAVUŞOĞLU SİHA'LARA AB VE NATO ÜYESİ ÜLKELER İLGİ DUYUYOR

04.12.2021 19:06

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Belek turizm merkezindeki bir otelde İtalya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu'nun açılışını yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Belek turizm merkezindeki bir otelde İtalya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu'nun açılışını yaptı. İtalya'nın Antalya Fahri Konsolosu Ramazan Üçdan ve turizm sektörü temsilcilerinin katıldığı törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, İtalya ile her alanda iş birliği yapıldığını anlattı. Çavuşoğlu, bir taraftan ikili ilişkileri geliştirirken, diğer taraftan Libya ve diğer konular başta olmak üzere bölgede barış ve istikrar için birlikte çalıştıklarını söyledi.

19,1 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile sık sık görüştüğü ve bilgi alışverişinde bulunduklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, İtalya ile ikili dış ticaretimiz bu yıl 2019 yılı seviyesini geçiyor. Ekim ayı itibarıyla bile 2019 rakamını geçiyor, yani 19,1 milyar dolardı bunu yakaladık. Dış ticaretimizde tam bir denge var. 9,3 milyar dolar ihracat yapmışız, İtalya'dan da 9,2 milyar dolarlık ithalat yapmışız. Yani her iki ülkenin yararına dengeli, sürdürülebilir bir ticaret. Bizim hedefimiz 30 milyar dolara ulaşmak. Potansiyelimizin farkındayız. Bu doğrultudan gerekli adımları atacağız dedi.

EN BÜYÜK YATIRIMCI HOLLANDA

İtalya'nın Türkiye'nin sunduğu fırsatlardan dolayı ilgisinin çok arttığını, bu yıl salgına rağmen İtalya'nın Türkiye'ye yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yaptığını belirten Çavuşoğlu, Bu 25 sene öncesi tüm dünyadan ülkemize gelen yıllık yatırım miktarıydı. Salgına rağmen bir yılda, bir ülke 970 milyon dolar yatırım yaptı, 1 milyar dolara yaklaştı. Bu rakamla İtalya, Türkiye'ye 2020'de en çok yatırım yapan ülke oldu. Bu hızla devam ederse, şu anda Türkiye'de toplamda en büyük yatırımcı ülke Hollanda'dır. 27 milyar dolarlık bir yatırımı var. İtalya'nın Hollanda'yı geçeceğine inanıyoruz diye konuştu.

DİPLOMASİDE ÇEŞİTLİLİK ARTTI

Yatırımların Türkiye ekonomisine olan güvenin de bir göstergesi olduğuna işaret eden Bakan Çavuşoğlu, Önümüzdeki süreçte ilişkilerimizi geliştirirken sadece her şeyi bizden beklemek doğru olmaz. İş adamlarımızın girişimciliğine çok güveniyoruz. Türkiye'deki diplomatlar da yoğun şekilde çalışıyor. Diplomasi gerçekten o kadar çok katmanlı ki bugün sadece ekonomik alanda değil, diğer alanlarda da Dışişleri Bakanlığı'nın tek başına üstesinden gelebileceği bir alan değil. Çeşitlilik arttı, diplomasinin içindeki aktörlerin de sayısı arttı. O nedenle fahri konsoloslara da önemli görevler düşüyor dedi.

2023 TURİZM HEDEFİ 70 MİLYAR DOLAR

İki ülke arasındaki ilişkilerin turizmi daha da geliştireceğini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Salgına rağmen sektörümüzün girişimciliği ve bu zor şartlara kendisini kısa sürede adapte etmesi sayesinde bu sene ülkemize gelen turist sayısı geçen seneye göre yaklaşık iki kat arttı. Ama bizim 2019 hedefini yakalayıp, üstüne koymamız lazım. 2023 hedefimiz 50 milyar dolardı, 2019'daki rakamlardan sonra 70 milyar dolara revize ettik diye konuştu.

ANTALYA'DA 44 FAHRİ KONSOLOS VAR

Antalya'nın dünyanın gözbebeği olduğuna da işaret eden Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi

Sadece turizmin değil diplomasinin de merkezi haline getirmek için çalışıyoruz. Antalya'da 44 fahri konsolosluk var. Yakında Türkiye'deki bütün fahri konsoloslarla bir araya geleceğiz, beklentilerimizi anlatacağız. Bu iş sadece araca CC plaka takmakla olmaz. İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlaması gerekiyor. Yurt dışındaki fahri konsoloslarla da bir araya gelerek, Türkiye olarak beklentilerimizi anlatacağız. Dinamik ve faal olması gerekiyor.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU SİHA'LARA AB VE NATO ÜYESİ ÜLKELER İLGİ DUYUYOR
BAKAN ÇAVUŞOĞLU SİHA'LARA AB VE NATO ÜYESİ ÜLKELER İLGİ DUYUYOR
BAKAN ÇAVUŞOĞLU SİHA'LARA AB VE NATO ÜYESİ ÜLKELER İLGİ DUYUYOR
BAKAN ÇAVUŞOĞLU SİHA'LARA AB VE NATO ÜYESİ ÜLKELER İLGİ DUYUYOR

Togo Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN ÇAVUŞOĞLU SİHA'LARA AB VE NATO ÜYESİ ÜLKELER İLGİ DUYUYOR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi 18:19 Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! 15:37 Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve 15:16 AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı 13:22 İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı Uzayda 13:17 Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! 12:18 Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu 12:13 Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! 10:39 İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!

Son Dakika Haberleri
18:46 Tahkim Kurulu kararını verdi! Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezasını onadı
18:45 CHP kulislerini iyi bilen gazeteciden önemli Ekrem İmamoğlu iddiası: 'Adayım Kılıçdaroğlu' diyecek
18:19 Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi
17:58 Zirveye kimseyi yaklaştırmıyorlar! Adana Demirspor'u 2-0 yenen Trabzonspor namağlup liderliğini perçinledi
17:57 İskenderun Körfezi'nde korkutan alarm! Dinamit yüklü konteyner denize düştü
17:56 Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi?
17:54 Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! Galatasaray-Altay maçında ilk 11'ler netleşti
17:53 Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü
17:19 Ay-Yıldızlı formayı seçip ödülünü aldı! Fenerbahçe, Ferdi ve Berke'yle yeni sözleşme imzalayacak
17:18 4 yıldır gizemi çözülemiyor! Denizde bir anda belirip kaybolan esrarengiz kız, görenleri korkuttu
Trabzonspor'un açtığı pankarta Fenerbahçe'den jet hızında yanıt! Taraftardan yorum yağdı Trabzonspor'un açtığı pankarta Fenerbahçe'den jet hızında yanıt! Taraftardan yorum yağdı         
19:09
Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti         
17:17
Beyoğlu'nda cadde ortasında cansız beden bulundu Beyoğlu'nda cadde ortasında cansız beden bulundu         
15:23
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil         
14:53
Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni... Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni...         
13:20
Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi         
12:32
Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi!         
12:14
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı!         
09:47
Sadakatsiz'in Leyla'sı kızıyla gezmelerde! Sadakatsiz'in Leyla'sı kızıyla gezmelerde!         
08:58
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi         
20:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 19:16:16. #1.11#
SON DAKİKA: BAKAN ÇAVUŞOĞLU SİHA'LARA AB VE NATO ÜYESİ ÜLKELER İLGİ DUYUYOR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement