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Bakan Çavuşoğlu: "Ukrayna ve NATO arasında devam edecek işbirliği, güçlü ve bağımsız bir Ukrayna için çok önemli" - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: "Ukrayna ve NATO arasında devam edecek işbirliği, güçlü ve bağımsız bir Ukrayna için çok önemli"

07.07.2021 21:45

- Bakan Çavuşoğlu: "Ukrayna ve NATO arasında devam edecek işbirliği, güçlü ve bağımsız bir Ukrayna için çok önemli" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ukrayna ve NATO arasında devam edecek işbirliği, güçlü ve bağımsız bir Ukrayna için çok önemli" dedi.

- Bakan Çavuşoğlu: "Ukrayna ve NATO arasında devam edecek işbirliği, güçlü ve bağımsız bir Ukrayna için çok önemli"

VILNIUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ukrayna ve NATO arasında devam edecek işbirliği, güçlü ve bağımsız bir Ukrayna için çok önemli" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4'üncü Ukrayna Reform Konferansı'na katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a dün akşam saatlerinde gelmişti. Bakan Çavuşoğlu, Vilnius'taki temaslarına başladı. Ukrayna Reform Konferansı'na katılan Çavuşoğlu, konferans öncesinde diğer katılımcılarla birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

Konferansın açılış oturumunda konuşan Çavuşoğlu, bugün Ukrayna'ya yönelik dayanışmayı sergilemek üzere toplandıklarını belirterek, "Çok daha gülü ve refah bir Ukrayna'yı bu reform sürecinin sonunda görmeyi arzu ediyoruz. Kırım ilhakı gibi süreçlerin sonuçlarını çok daha iyi, reform edilmiş bir Ukrayna ile gerçekleştirmek daha iyi ve daha önemli bir başarı olacaktır. Ukrayna gerçekten ekonomik ve askeri alanda birçok zorlukla karşılaşmasına rağmen Ukrayna hükümeti çok iddialı bir reform gündemi ortaya koydu" dedi.

Bu reformları sürdürebilmek için en önemli unsurların etkin uygulama ve reform sürecinin desteklenmesi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Ukrayna'nın reform süreci ile ilgili olarak bu sonuçları en kısa sürede görmeyi arzu ediyoruz. Reformun bürokrasinin her seviyesinde uygulanmaya devam etmesi lazım, Ukrayna liderlerinin de bununla ilgili örnek teşkil etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Reform sürekli bir çabadır, sürekli desteklenmesi gerekir"

Ukrayna hükümeti ve Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'i reform sürecinde gösterdikleri başarı için tebrik eden Çavuşoğlu, "Aynı zamanda parlamentonun Kırım Tatarlarını bu bölgenin yerel halkı olarak kabul etmesinden dolayı da teşekkür ediyoruz. Bunlar son derece önemli çabalarımızı desteklemememiz gerektiğini gösteriyor. Ukrayna'nın Avrupa-Atlantik ailesine katılması son derece önemli aynı zamanda yine ifade edildiği gibi reform sürekli bir çabadır, sürekli desteklenmesi gerekir çünkü değişim sürekli gerçekleşir. Başarılı bir reform süreci için bunu da sürdürmenin gerekliliğine inanıyoruz" sözlerini kaydetti.

"Ukrayna ve NATO arasında devam edecek işbirliği, güçlü ve bağımsız bir Ukrayna için çok önemli"

Bakan Çavuşoğlu, reformdan önce her zaman dıştan ve içten zorluklarla karşılaşabileceğini söyleyerek, "Yatırımcıların haklarını güçlü bir yargı sistemi ile desteklemek yabancı doğrudan yatırımları ülkeye çekmek için son derece önemli, yolsuzlukla mücadele de kritik öneme sahip bir unsur. Oligarşi dostumuz Ukrayna için engel teşkil etmeye devam ediyor. Ukrayna ve NATO arasında devam edecek işbirliği güçlü ve bağımsız bir Ukrayna için çok önemli. AB Konseyi ve Avrupa Birliği'nin süreci desteklemesi de reformu sürdürmek için önemli" dedi.

Ukrayna'nın kendi halkına güvenmesi, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü korumasının önemli olduğuna yönelik inancını dile getiren Çavuşoğlu, bu nedenle Ukrayna ve reform çabalarını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Gelecekteki konferanslardan birini de Türkiye'de düzenlemek istediklerini belirten Çavuşoğlu, belki Polonya ve İsviçre'den sonra bunun gerçekleşebileceğini söyledi.

Zelenskiy'den "bu sadece başlangıç" mesajı

Toplantıda söz alan Zelenskiy de Ukrayna'nın bağımsızlığının önemini vurgulayarak, reform sürecinin henüz bitmediğini ve devlet programları ile desteklenerek devam edeceğini söyledi. Yasama ve ikili anlaşmalarda büyük değişimler yaşandığını belirten Zelenskiy, Ukrayna'daki tüm bu süreci başarı hikayesi olarak nitelendirdi. Zelenskiy, konuşmasında sıklıkla "bu sadece başlangıç" mesajı verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de konferansa video aracılığıyla katılarak, Ukrayna'nın reform sürecini desteklediklerini belirtti. Yolsuzlukla mücadele konusunun sadece ABD değil tüm ülkeler için ulusal çıkarlara yönelik sorun teşkil ettiğini ifade eden Blinken, Ukraynalı ortaklarının yolsuzlukla mücadeleye ilişkin uygulamalarına da değindi.

Öte yandan, Bakan Çavuşoğlu'nun Litvanya'daki temaslarını tamamlamasının ardından temaslarda bulunmak üzere Finlandiya'ya geçmesi bekleniyor.

Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna ve NATO arasında devam edecek işbirliği, güçlü ve bağımsız bir Ukrayna için çok önemli
Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna ve NATO arasında devam edecek işbirliği, güçlü ve bağımsız bir Ukrayna için çok önemli
Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna ve NATO arasında devam edecek işbirliği, güçlü ve bağımsız bir Ukrayna için çok önemli
Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna ve NATO arasında devam edecek işbirliği, güçlü ve bağımsız bir Ukrayna için çok önemli

Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya, Ukrayna, Reform, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu: 'Ukrayna ve NATO arasında devam edecek işbirliği, güçlü ve bağımsız bir Ukrayna için çok önemli' - Son Dakika


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