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Çavuşoğlu: Alanya ve Antalya'mızı eğitim merkezi haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz - Son Dakika

Çavuşoğlu: Alanya ve Antalya'mızı eğitim merkezi haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz

06.11.2021 15:37

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da 2'si devlet, 3'ü vakıf toplam 5 üniversite olduğunu dile getirerek, "Bu üniversiteler gelişiyor, Alanya ve Antalya'mızı uluslararası bir eğitim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da 2'si devlet, 3'ü vakıf toplam 5 üniversite olduğunu dile getirerek, "Bu üniversiteler gelişiyor, Alanya ve Antalya'mızı uluslararası bir eğitim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi'nin Nimet-Abdurrahman Alaettinoğlu Yerleşkesi binasının temel atma törenine katıldı. Törene; AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Kemal Çelik ve İbrahim Aydın, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ebru Gülbuğ Erol, HEP Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hilmi Tokuş ve davetliler katıldı. Alanya HEP Üniversitesi'nin kuruluşundan itibaren bugüne kadarki süreci ve çalışmaları anlatan Bakan Çavuşoğlu, bu üniversiteyle bir gönül bağı olduğunu belirterek, "Çünkü Hamdullah Emin Paşa Koleji'nin ilk mezunlarındanım. Öğrencisi olduğum bir kurumun Alanya'da bir üniversitesinin hayata geçmesi bizim için tarifsiz bir gurur vesilesi. Hamdullah Emin Paşa, bir köy mektebinden mezun olduktan sonra Kahire, Cenevre, Paris ve Londra'da eğitim alarak ülkesi ve milletine katkı sağlamış çok önemli bir şahsiyettir. Hamdullah Emin Paşa, en az üç yabancı dili çok iyi konuşan, bu toprakların değerlerini temsil eden bir aydındı. Üniversitemizin, Alanya'mızın yetiştirdiği bu kıymetli büyüğümüzün adını taşımasından da ayrıca gurur duyuyorum" dedi.

'5 YILDA 400'DEN FAZLA OKUL VE EĞİTİM MERKEZİYLE 46 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİYE ERİŞTİK 'Türkiye'nin 253 dış temsilcilikle dünyanın en geniş beşinci büyük diplomasi ağına sahip olduğunu açıklayan Bakan Çavuşoğlu, "Diplomasi artık sadece siyasi konularla uğraşan, elit, sahadan kopuk bir alan değil, zaten böyle olma lüksü de yoktur. Ticaret, yatırımlar, turizm, kültür, sağlık, savunma sanayi gibi birçok alan artık diplomasiyi doğrudan ilgilendiriyor. Eğitim de Türk hariciyesi olarak önem verdiğimiz bir alandır. Maarif Vakfı temsilcileriyle Antalya'da bir araya geldik. Sadece 5 yılda dünyanın dört bir tarafında 400'den fazla okul ve eğitim merkeziyle 46 binden fazla öğrenciye erişti. Bunda tabi ki Maarif Vakfı yönetim ve çalışanlarının özverisi ve çalışmaları büyük ama bu hükümetimiz ve devletimizin de bir politikası. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere biz Türkiye Dışişleri Bakanlığı olarak yani diplomasinin de bunda büyük katkısı var. Ev sahibi ülke anlaşması, izinlerin alınması, yeni okulların açılması, bina veya arsa tahsisi gibi tüm konuları bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız, olmadığı yerlerde de Dışişleri Bakanı olarak bizzat ben takip ediyorum" diye konuştu.Türkiye'ye gelen öğrenci sayısını artırmanın da önceliklerden biri olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, bugün 196 ülke içinde yabancı öğrenci sayısı bakımından Türkiye'nin dünyada ilk 10 ülke arasında olduğunu söyledi. 2020 yılında Türkiye'de 185 bin yabancı öğrenci varken, 2021'de talebin daha da arttığını dile getiren Çavuşoğlu, Alanya HEP Üniversitesi öğrencilerinin de yüzde 13'ünün yabancı ve 21 ülkeden öğrenci bulunduğunu kaydetti.

Antalya'da 2'si devlet, 3'ü vakıf toplam 5 üniversite olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Bu üniversiteler gelişiyor, Alanya ve Antalya'mızı uluslararası bir eğitim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. 16'ncı yüzyılda Alanya'da ders veren 6 medrese var. Bu gelenekten güç alarak üniversitemizi daha da ileri taşımalıyız. Üniversitenin her ihtiyacıyla bizzat ilgilenmeye çalışıyorum. Sadece eğitim amaçlı kurulmuş, gerçek anlamda Türkiye'deki üç vakıftan biridir. Bundan sonra bu istişare ve ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz ama yerel sahiplenme çok önemli. Alanya'nın da tıpkı kuruluş ve bu noktaya gelmesinde olduğu gibi yerel sahiplenmeyi de ortaya koyması gerekiyor" diye konuştu.


Çavuşoğlu: Alanya ve Antalya'mızı eğitim merkezi haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz
Çavuşoğlu: Alanya ve Antalya'mızı eğitim merkezi haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz
Çavuşoğlu: Alanya ve Antalya'mızı eğitim merkezi haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz
Çavuşoğlu: Alanya ve Antalya'mızı eğitim merkezi haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz
Çavuşoğlu: Alanya ve Antalya'mızı eğitim merkezi haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz
Çavuşoğlu: Alanya ve Antalya'mızı eğitim merkezi haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz
Çavuşoğlu: Alanya ve Antalya'mızı eğitim merkezi haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz
Çavuşoğlu: Alanya ve Antalya'mızı eğitim merkezi haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: Alanya ve Antalya'mızı eğitim merkezi haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz - Son Dakika


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