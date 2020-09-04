Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'ın NATO'yu yalanlaması ibretliktir (2) - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'ın NATO'yu yalanlaması ibretliktir (2)
IKBY BAŞKANI BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.
IKBY BAŞKANI BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyeti konuk ettik. PKK ile ortak mücadele başta olmak üzere ilişkilerimizi ele aldık" dedi.
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