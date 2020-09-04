Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'ın NATO'yu yalanlaması ibretliktir (2) - Son Dakika

IKBY BAŞKANI BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyeti konuk ettik. PKK ile ortak mücadele başta olmak üzere ilişkilerimizi ele aldık" dedi.