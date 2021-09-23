Son dakika! Bakan Elvan, MÜSİAD heyetini kabul etti - Son Dakika

Bakan Elvan, MÜSİAD heyetini kabul etti

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı ve MÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "MÜSİAD Başkanı Sayın Mahmut Asmalı ve MÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerini Bakanlığımızda ağırladık. Nazik ziyaretleri için değerli başkana ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,