Bakan Ersoy, Alanya Belediyesini Ziyaret Etti
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- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un karşılanması Bakan Ersoy'un konuşması Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in konuşması Ziyarete katılanlardan detay görüntüler ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Alanya ilçesi Belediye Başkanı Adem Murat...
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un karşılanması
Bakan Ersoy'un konuşması
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in konuşması
Ziyarete katılanlardan detay görüntüler ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Alanya ilçesi Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret etti. Bakan Ersoy, buraya yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:55 Kaynak: AA
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