Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy, Alanya Belediyesini Ziyaret Etti

Bakan Ersoy, Alanya Belediyesini Ziyaret Etti

38 dakika önce

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un karşılanması Bakan Ersoy'un konuşması Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in konuşması Ziyarete katılanlardan detay görüntüler ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Alanya ilçesi Belediye Başkanı Adem Murat...

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un karşılanması
Bakan Ersoy'un konuşması
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in konuşması
Ziyarete katılanlardan detay görüntüler ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Alanya ilçesi Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret etti. Bakan Ersoy, buraya yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:55 Kaynak: AA

Adem Murat Yücel, Alanya, Güncel
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