Bakan Ersoy, Alanya Belediyesini Ziyaret Etti

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un karşılanması Bakan Ersoy'un konuşması Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in konuşması Ziyarete katılanlardan detay görüntüler ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Alanya ilçesi Belediye Başkanı Adem Murat...

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un karşılanması

Bakan Ersoy'un konuşması

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in konuşması

Ziyarete katılanlardan detay görüntüler ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Alanya ilçesi Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret etti. Bakan Ersoy, buraya yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu.

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