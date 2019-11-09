Bakan Ersoy, Atatürk'ün 43 saniyelik yeni görüntüsünü paylaştı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mustafa Kemal Atatürk'ün hiç yayınlanmamış görüntüsünü, Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü mesajında paylaştı.

Bakan Ersoy, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle Atatürk'ün daha önce gün yüzüne çıkmamış görüntüsünü paylaştı. Bakanlık Sinema Genel Müdürlüğü arşivlerinde bulunan yeni görüntüde, Atatürk'ün Ege Vapuru'nda 43 saniyelik kaydı yer aldı. Ata'nın, genç Cumhuriyetin geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdiği Trabzon seyahatlerinin ikincisinde çekilen vapur içerisindeki görüntü ilk kez gün yüzüne çıktı. Atatürk'ün çocukluk arkadaşı ve ona en yakın isimlerden Salih Bozok, yanından hiç ayırmadığı Kılıç Ali ve başyaveri Cevat Abbas Gürer ile Trabzon'da Ege Vapuru içerisinde yer alan görüntü, 1930 yılının Kasım ayına ait.

BAKAN ERSOY: EŞSİZ MİRASININ SORUMLULUĞUNU TAŞIYACAĞIZ

Bakan Ersoy, Atatürk'ün görüntüsü ile birlikte yayımladığı mesajında, Atatürk'ün bıraktığı eşsiz mirasın sorumluluğunu hakkıyla taşıyacaklarını söyledi. Bakan Ersoy, şöyle dedi: