Bakan Ersoy, "Evde Kal Zinde Kal" video konferansında sporcularla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Ersoy, 'Evde Kal Zinde Kal' video konferansında sporcularla buluştu - Son Dakika

Bakan Ersoy, "Evde Kal Zinde Kal" video konferansında sporcularla buluştu

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, karantina günlerinde spora vakit ayırarak bu alışkanlığı tekrar kazanmanın hem sağlığın hem de mental gücün yerine gelmesine büyük fayda sağlayacağını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, karantina günlerinde spora vakit ayırarak bu alışkanlığı tekrar kazanmanın hem sağlığın hem de mental gücün yerine gelmesine büyük fayda sağlayacağını belirtti.

Bakan Ersoy, Yunus Emre Enstitüsünce sosyal medyada ZOOM Cloud Meetings uygulamasıyla yayınlanan " Evde Kal, Zinde Kal" programına katıldı.

Pelin Çift'in sunduğu, olimpiyat kotası ile dünya ve Avrupa şampiyonasında derece alan sporcuların katıldığı programı, yaklaşık 200 bin kişi izledi.

Ersoy, programda, karantina altında olmadığını, devletin çok çalışması gereken bir süreçte bulunması nedeniyle, yoğun bir çalışma dönemi geçirdiğini söyledi.

Güne erken başladığını ve her sabah mutlaka spor yaptığını belirten Ersoy, şöyle konuştu:

"İş hayatımdan gelen bir alışkanlık, sabah 06.00 gibi kalkarım, güne spor yaparak başlarım. Eve bir yürüyüş bandı koymuştum, mutlaka 1 saat koşarım. Evde şınav mekik gibi temel hareketi yapıp güne öyle başlıyorum. Bunları da yapmasanız evde çok kaldığınız zaman kilo almaya başlıyorsunuz. Dün bir program seyrettim, dünya genelinde herkesin kilosu 2 ile 4 kilo artmış. Aslında bizim için fırsat olan bu dönemi, fırsatsızlıktan yapamadığımız evde spor alışkanlığına başlamamız için çok iyi kullanmamız gerektiğini düşünüyorum."

E-kitap uygulamasını 100 bin kişi indirdi

Bakanlığın e-kitap ve sanal müze uygulamaları hakkında da bilgi veren Ersoy, "Müze bugün itibarıyla 900 bini geçti. En çok ziyaret edilen müzemiz Göbeklitepe, Şanlıurfa dünyanın yeni gözdesi. Hem dünyada hem Türkiye'de popülaritesi çok hızlı şekilde artıyor." dedi.

E-kitap uygulamasının bu dönemde yaklaşık 100 bin kişi tarafından indirildiğini bildiren Ersoy, şu ana kadar 200 bin yeni kitabın da kullanıldığını söyledi.

Ersoy, Bakanlığın TRT 2 ve Youtube'da yayınladığı temsillerin izlenme oranlarının da yüksek olduğunu vurguladı. Vatandaşların yayınlanmasını istediği oyunları Bakanlığa ilettiğini dile getiren Ersoy, bunları belli bir program dahilinde yayınlamaya çalıştıklarını anlattı.

"Hepimizin sabırlı olması gerekiyor"

Dünyanın ciddi bir sağlık sınavı verdiğine işaret eden Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş maalesef sadece sağlık alanlarıyla da sınırlı olmaktan çıktı. Toplumun birçok alanına ciddi etkilerde bulunuyor. Bu süreçte hepimizin sabırlı olması gerekiyor. Aklıselimle hareket etmeli ve alınan tedbirlere, uyarılara harfiyen uymalıyız. Toplum disiplini içinde kalmalıyız. Bununla yetinmemeliyiz. Uymayanları uyarmak bizim vazifemiz. Bunları ciddi şekilde harfiyen uygularsak, hızlı şekilde de hayatımızın normal akışına hep beraber döneceğiz. Burada değerli sporcu kardeşlerime de çok büyük ödevler düşüyor. Çünkü sizler özellikle çocuklarımız, gençlerimiz için rol modelsiniz. Sizin ağzınızdan çıkan yönlendirmelere de bakıyorlar."

Sağlık için sporun önemine dikkati çeken Ersoy, vücudun fiziki gücü kadar mental gücünün de önemli olduğunu dile getirdi.

Ersoy, "Birçok insan spor yapmaya fırsat yaratamadığını söyleyerek, spor yapmaktan uzaklaşıyor. Halbuki şimdi ister istemez, karantina günleriyle birlikte sınırsız bir vaktimiz oldu. Bunu sadece televizyon izleyerek değil, vakit bulamadığımız spora da vakit ayırarak geçirmeliyiz. Bu alışkanlığımızı tekrar kazanmanın, hem sağlığımızın hem de mental gücümüzün yerine gelmesinde çok büyük faydası olacak." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş'in yanı sıra Türk kültür merkezlerinin bulunduğu 58 ülkeden enstitü müdürlerinin katılımıyla düzenlenen programda, sporun faydaları ve önemine işaret edildi.

Bakan Ersoy, Evde Kal Zinde Kal video konferansında sporcularla buluştu

Mehmet Nuri, Evde Kal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 11:59 Kaynak: AA

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