BAKAN ERSOY SANATÇILARIMIZIN ÖNÜNÜ AÇARAK TÜRKİYE'Yİ SANATTA İLERİ TAŞIMALARINA KATKI VERECEĞİZ - Son Dakika
Üye Girişi

BAKAN ERSOY SANATÇILARIMIZIN ÖNÜNÜ AÇARAK TÜRKİYE'Yİ SANATTA İLERİ TAŞIMALARINA KATKI VERECEĞİZ

03.10.2022 13:08

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergileri gezdi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergileri gezdi. Ersoy, Türkiye ve Anadolu birçok medeniyetin kesiştiği bir mozaikten oluşuyor, bu sebeple bizim sanatımız diğer bölgesel sanatlardan daha zengin. Sanatçılarımıza daha fazla destek vererek, onların önünü açarak Türkiye'yi sanatta ileri taşımalarına katkı vereceğiz dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında İstiklal Caddesi'nde bulunan Grand Pera Cercle D'orient'te açılan sergileri gezdi. Ardından açıklama yapan Nuri Ersoy, Kültür Yolu Festivalleri'nin 'Başkent' ismi altında Ankara'da, İstanbul ile aynı anda gerçekleştiğinden bahsederek Başlangıçta bakanlığımızın yoğun çabaları ve organizasyonlarıyla gerçekleşen festivallerdeki esas hedefimiz oluşturduğumuz rotalar üzerine özel kültür kurumlarının da yavaş yavaş taşınması, organizasyonların bakanlığımız desteğiyle onlar tarafından da devralınmaya başlanmasıdır. Burada da güzel gelişmeler oluyor, başta sivil toplum kuruluşlarımız olmak üzere KADEM gibi sanata destek veren kurumlar sayesinde, bakanlığımız bu tarz organizasyonlardaki destekleyici rolünü arttıracak. Bu şekilde Kültür Yolu Festivalleri'nin 81 ile yayılmasını hedefleyeceğiz. Genç sanatçımız Büşra Cebeci'ye de teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah, bu tarz modern sanat etkinlikleri ülkemizde daha da hızlı bir şekilde yaygınlaşır. Türkiye ve Anadolu birçok medeniyetin kesiştiği bir mozaikten oluşuyor. Bu sebeple bizim sanatımız diğer bölgesel sanatlardan daha zengin. Sanatçılarımıza daha fazla destek vererek, onların önünü açarak Türkiye'yi sanatta ileri taşımalarına katkı vereceğiz dedi.

Bakanın konuşmasından sonra Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)'nin katkılarıyla hazırlanan 'Gölge' sergisinin sahibi Hilal Büşra Cebeci, KADEM'in söylemek istediği birtakım sözleri sanat aracılığıyla söyleyebileceğim için mutlulukla gelen teklifi kabul ettim. 'Gölge', insanın içindeki gölge kimliklerin yansıyışının bir temsili. Varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet kavramlarının üstüne düşmüş gölgeleri aralayarak görelim istedim. Yüz üzerinde göz eşit ifade ediliyor. İnsan yüzü üzerinden inceleme yapıp, eşitliğin aynılık olmadığını, adaletin hak sahibi olana hakkı teslim etmek olduğu üzerine imgesel bir çalışma yaptık dedi.

Bakan Ersoy, 'Gölge' sergisiyle birlikte etkinlik alanındaki diğer sanatçıların da çeşitli kategorilerdeki modern sanat çalışmalarını inceledi, sanatçılar ve temsilcileriyle sohbet etti. Sergide yapay zeka ile oluşturulmuş 'Azeri Halısı' da tanıtıldı. Ziyaretlerinden sonra Bakan Mehmet Nuri Ersoy alandan ayrıldı. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinlikler, sergiler, gösterimler, konserler ve tiyatro oyunlarıyla 23 Ekim'e kadar devam edecek.

YORUMLAR
500
Kültür ve Turizm Bakanlığı 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' etkinliğini tekrar hayata geçirdi Kültür ve Turizm Bakanlığı 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' etkinliğini tekrar hayata geçirdi Kültür ve Turizm Bakanlığı 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' etkinliğini tekrar hayata geçirdi Kültür ve Turizm Bakanlığı 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' etkinliğini tekrar hayata geçirdi
Kaynak: DHA

Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN ERSOY SANATÇILARIMIZIN ÖNÜNÜ AÇARAK TÜRKİYE'Yİ SANATTA İLERİ TAŞIMALARINA KATKI VERECEĞİZ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:51 HSK'dan tepki toplayacak hamle! Eşini öldüren hakim için taziye mesajı paylaştılar
18:46 Müzisyen Onur Şener cinayeti hakkında AK Parti'den ilk açıklama: Siyasi polemikle acıyı istismar ediyorlar
18:37 Beckham'ın çılgın transfer listesi ortaya çıktı! İşte şaşkınlık yaratan listedeki 3 önemli isim
18:12 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan "Eli İstanbul'da gözü başka yerde" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap
17:46 TÜİK verileri ortaya koydu! Enflasyon rakamlarına göre kira artış oranı yüzde 59,91'e yükseldi
17:34 Belediye başkanını gören öğrenci okuldaki eksiği çekinmeden söyledi
17:29 Otobüs şoförü, baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
17:22 Öldürülen müzisyen Onur Şener toprağa verildi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da tabuta omuz verdi
17:18 Valilik, Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak getirdi
16:43 Denizli'deserada cansız bedeni bulunan çiftçinin ölüm nedeni ortaya çıktı! Öldüresiye dövmüşler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 19:13:25. #1.11#
SON DAKİKA: BAKAN ERSOY SANATÇILARIMIZIN ÖNÜNÜ AÇARAK TÜRKİYE'Yİ SANATTA İLERİ TAŞIMALARINA KATKI VERECEĞİZ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement