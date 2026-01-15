Bakan Ersoy: Turizm gelirinin 5 katı yükselişi, bir başarı öyküsü

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ağrı'da yaptığı konuşmada, Türkiye'de kültür ve turizm alanında tarihi rekorlar kırıldığını söyleyerek, "2002 yılında turizm gelirimiz ne kadardı 13 milyar dolar. Bugün ise 64 milyar dolardan söz ediyoruz. 5 katı yükseliş, bir başarı öyküsü bu. En büyük etken de 2018 yılından itibaren uygulamaya başladığımız yeni turizm stratejimizin başarılı adımlardır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli programlar için geldiği kentte Ağrı Valiliği'ni ziyareti sonrasında AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Bakan Ersoy, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu'ndaki toplantıda, birlik beraberlik mesajları verdi. Bakan Ersoy, konuşmasında, "Ağrı'da dayanışma ve yardımlaşma kültürü çok güçlüdür. Bu açıdan Ağrı, bizim hafızamızda yalnız bir şehir değil aynı zamanda Anadolu'nun kapısı, kültürümüzün müstesna şehirlerinden biridir. Kültür, inanç ve medeniyet tarihimizde özel bir yeri olan Ağrı'da, İshak Paşa Sarayı'nın her bir taşında, ecdadımızın adaleti, estetiği ve bu topraklara vurduğu mühür vardır. Bu yapıyı dimdik ayakta tutan çimento aynı zamanda bizim aramızdaki kardeşliği de yoğuran Anadolu mayasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız da her zaman 'Ağrı'yı anlamayan, Anadolu'yu anlayamaz' demektedir. Buradaki kardeşliği görmeyen, tarihin en zor zamanlarında omuz omuza mücadele veren bu milletin arasındaki güçlü bağları hissedemeyen, Türkiye'nin birliğini de kavrayamaz. Bizim aramızdaki kardeşlik, bizi kopmaz bağlarla birbirine bağlayan hikayemiz, Ağrı Dağı kadar vakurdur. Allah, bu birlik ve beraberliği daim eylesin. Aramızdaki kardeşliği daha da güçlendirsin" diye konuştu.

'HAYAT FELSEFEMİZDE VEFA ÇOK ÖNEMLİ'

AK Parti ailesi olarak sürekli teşkilatlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla bir araya gelip, görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Bakan Ersoy, şunları söyledi:

"Hepimiz ülkemiz, şehirlerimiz, partimiz için mücadele ediyoruz. Ama geçmişte bu dava için mücadele eden başka insanlar da oldu. Onların çabalarını da hiçbir zaman unutmamalıyız. Bizim hayat felsefemizde vefanın çok önemli bir yeri vardır. Bu sebeple bizden önce emek harcayan dostlarımızı, büyüklerimizi asla ihmal etmemeliyiz. Ara ara onları ziyaret ederek, fikirlerini, önerileri dinlemeliyiz. Bu çerçevede biz, 'Vefa gösteren vefa bulur' anlayışıyla hareket etmeye devam edeceğiz. Bize yakışan budur. Biz biliyor ve inanıyoruz ki siyasette en zor ve en fazla fedakarlık gösterenler, teşkilat mensuplarımızdır. Bu bayrağı sarsılmaz şekilde ayakta tutan, teşkilat mensuplarımızın sarsılmaz iradesidir. Şunu çok açık bir şekilde ifade etmek isterim ki Sayın Cumhurbaşkanımız ile yapmış olduğumuz birçok özel toplantıda kendileri sık sık bizlere teşkilatçılığın ne kadar önemli olduğunu ifade etmişlerdir. Bu açıdan bizim nazarımızda sizlerin emeği, çabası, her şeyin üzerindedir. Teşkilat dediğimiz yapı; sadece binalardan, tabelalardan ibaret değildir. Teşkilat, milletimizin derdiyle dertlenen, gece gündüz, bayram, tatil demeden kapı kapı dolaşan, davasına sadakatle bağlı olan, fedakarca çalışan kardeşlerimiz demektir. Sizin mahalle mahalle gezerek ortaya koyduğunuz mücadele, bizim bu makamlardaki sorumluluğumuzu daha da arttırmaktadır. İşte bizler de bu sorumluluk çerçevesinde başınız dik dolaşmanız için gece gündüz demeden çalışıyoruz."

'ÇOK ÇALIŞTIK'

Bakan Ersoy, kültür ve sanat alanlarında devrim niteliğinde adımlar attıklarını söyledi. Dünyada turizm dendiğinde, Türkiye'nin ilk akla gelen ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Bakan Ersoy, "Dünyanın en güzel doğasına sahip, yaylarını bünyesinde barındıran, kadim kültürü ile öne çıkan çok zengin bir coğrafyaya sahibiz. Peki bu doğal güzellikler, zenginlikler turizm bağlamında değerlendirebildi mi? Maalesef yine hayır. 2002 yılında turizm gelirimiz ne kadardı; 13 milyar dolar. Bugün ise 64 milyar dolardan söz ediyoruz. 5 katı bir yükseliş, bir başarı öyküsü bu. En büyük etken de 2018 yılından itibaren uygulamaya başladığımız yeni turizm stratejimizin başarılı adımlardır. Bu rekorları kırarken, bu büyük başarıları elde ederken elbette çok çalıştık. Bu başarılarımız elbette tesadüfle açıklanamaz. Şunu açık yüreklilikle söylemek isterim ki gerçekten bu işin ehli olan arkadaşlarımızla ülkemiz için çok çalıştık. Türkiye'nin turizmde altın bir dönem yaşaması, potansiyelimizin doğru bir şekilde değerlendirilmesi için çok ciddi bir irade ortaya koyduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde turizm alanında büyük dönüşümler gerçekleştirdik. Ülkemizin altyapı sorunlarını bir bir çözdük. Anadolu'nun dört bir yanını yollarla, demir ağlarla ördük, havalimanları ile donattık. Ülkemizin, şehirlerimizin tanıtımına ayrı bir önem verdik. 200'e yakın ülkede Ağrı'yı, Diyarbakır'ı, Mardin'i, Antalya'yı, İstanbul'u tanıttık. Dünyanın en çok takip edilen medya kanallarında ülkemizi ve turizm bölgelerimizi anlattık. Türkiye'de turizmi 12 aya yayma hedefiyle çalışmalar gerçekleştirdik. Bu kapsamda sadece sahil turizmini değil bunun yanında tarih, inanç, kültür, doğa, sağlık, gastronomi gibi alanlarda da önemli çalışmaları hayata geçirdik. Biliyoruz ki turizmin 12 aya yayılmasının kültür turizmiyle doğrudan bir ilişkisi söz konusu. Bu çerçevede uzun yıllar ihmal edilen kültürel mirası ayağa kaldıracak çalışmalar yaptık" diye konuştu.

'KAZI ALANINDA DÜNYADA BİR NUMARAYIZ'

Birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu topraklarının dört bir yanında saklı olan kültürel mirası gün yüzüne çıkardıklarını vurgulayan Bakan Ersoy, "Ülkemizin dört bir yanında kazı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kazı alanında şu anda dünyada bir numarayız. Kültürümüze, tarihimize ait tüm eserlerin izini sürerek, o eserleri bulup ülkemize getiriyoruz. Tarihimize ait yurt dışına kaçırılan binlerce eserin iadesini gerçekleştirdik" dedi.

Bakan Ersoy, 'Türkiye Yüzyılı'nda engelleri bir bir aşarak, Türkiye'nin yıldızını parlatmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.