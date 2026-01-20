Bakan Fidan, Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakan Fidan, Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

Bakan Fidan, Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması Toplantısı\'nın ardından değerlendirmelerde bulundu Açıklaması
20.01.2026 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de Şam yönetimiyle terör örgütü YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nı desteklediklerini belirterek, "18 Ocak Mutabakatı'nın bütün zorluklarına rağmen hayata geçmesinin ben Suriye'nin birliği, bütünlüğü adına fevkalade önemli bir...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de Şam yönetimiyle terör örgütü YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nı desteklediklerini belirterek, "18 Ocak Mutabakatı'nın bütün zorluklarına rağmen hayata geçmesinin ben Suriye'nin birliği, bütünlüğü adına fevkalade önemli bir işlev göreceğine inanıyorum." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen Türkiye- Özbekistan 4+4 Mekanizması Toplantısı vesilesiyle TRT ve AA'ya demeç verdi.

Fidan, Özbekistan ile ilişkilerinin tarihi, kültürel, jeostratejik alanlarda bütün elementleri kapsayan muazzam bir ilişki olduğunu, liderlerin iradesiyle bu ilişkiyi kurumsallaştırmak için Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin kurulduğunu ve Konseyin çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Fidan, bu toplantının, Türkiye ile Özbekistan arasında her türlü hassas konunun çok büyük bir şeffaflıkla ve işbirliği ruhuyla masaya yatırılıp nasıl ilerletilmesi gerektiği konusunda da bir fikir verdiğini belirterek, "Bunun ilkini yapacağız. Şu anda Özbekistan'la ticari ilişkilerimiz fevkalade iyi. Bölgesel ilişkilerimiz iyi. Türk dünyası adına ortaya koyduğumuz çaba gerçekten fevkalade iyi. Yani modern zamanlarda Türk dünyasının kurumsallaşmasını, işbirliğini, çok ciddi bir örneğini Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Şevket Mirziyoyev'in ortaya koyduğu iradeyle ileriye taşıyoruz. Bunu daha da ileri taşımaya devam edeceğiz. Bu konudaki çalışmalarımız her alanda devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"10 Mart Mutabakatı'nı nasıl desteklediysek 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından 18 Ocak'ta ilan edilen Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın ardından Suriye'deki durumu nasıl değerlendirdiklerinin sorulması üzerine Fidan, "Biz 10 Mart Mutabakatı'nı nasıl desteklediysek 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz. Esas itibarıyla bizim baktığımız konu bir mutabakat olması. Yani Suriye'deki tarafların kendi iradesiyle bir mutabakatı kabullendikten sonra biz Türkiye olarak belli konularda rezervimiz olsa da aslında onu bir kenara bırakıp oluşan ortak mutabakatı desteklemeyi daha öncelikli bir politika olarak tercih ediyoruz. Onun için 18 Ocak'ta tarafların ulaşmış olduğu ve Ahmet Şara'nın da deklare ettiği bu mutabakatın ben kıymetli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Fidan, söz konusu "mutabakatın hayata geçirilmesi" ve "bunun için gerekli fedakarlıkların yapılmasının" önemli olduğunun altını çizerek, "Buna paralel olarak onun hemen öncesinde Ahmet Şara tarafından çıkarılan kararnameyle gerçekten çok uzun yıllardır (Beşşar) Esed döneminde belli konulardan mahrum edilmiş Kürt kardeşlerimizin haklarının verilmiş olması da fevkalade önemli. Hatırlayacak olursanız özellikle vatandaşlık verilmeyen birçok Kürt kardeşimizin vatandaşlığını alması için sivil savaş öncesi Esed döneminde de Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) o yönde girişimleri olmuştu. Bizler o dönemde özel temsilciyken müteaddit defalar gittiğimizde, her seferinde bu konuları gündeme getiriyorduk ama bu konular nihayete o dönem bizim çabalarımıza rağmen ulaşmamıştı." diye konuştu.

"(18 Ocak Mutabakatı) Suriye'nin birliği, bütünlüğü adına fevkalade önemli bir işlev göreceğine inanıyorum"

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın ortaya koyduğu kararnamenin hem kültürel hakların garanti altına alınması hem vatandaşların kendilerini daha güvende ve daha ait hissetmesi açısından önemini vurgulayan Fidan, "Arkasından ortaya konan 18 Ocak Mutabakatı'nın bütün zorluklarına rağmen hayata geçmesinin ben Suriye'nin birliği, bütünlüğü adına fevkalade önemli bir işlev göreceğine inanıyorum. Fakat bu esnada tabii sürekli oynanan DEAŞ oyununun oynanmasını da büyük bir endişeyle açıkçası karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, Türkiye'nin DEAŞ terör örgütüyle mücadelede her zaman için ön saflarda yer aldığını belirterek, Suriye'nin yeni yönetimiyle de büyük bir işbirliği ruhu içerisinde bunu ilerletmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Bu sabah erken saatlerde ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile de bir araya geldiklerini kaydeden Fidan, Barrack'ın dün Şam'da yaptığı görüşmelere ilişkin izlenimlerini paylaştığını aktardı.

Fidan, dün gün boyu kritik görüşmeler olduğunu ifade ederek, "(Barrack) Her iki tarafla da görüştü ve her iki taraf da bu sefer üçlü bir araya gelerek Şam'da görüştü. SDG tarafı, Şam yönetimi ve Amerika'nın bir araya gelmesiyle yapılan görüşmeler oldu. Uzun görüşmeler. Bunlarla ilgili görüş teatisinde bulunduk. Türkiye'nin her zaman için yapıcı rol oynamaya devam edeceğinin altını çizdik. Onlar da bu konuları takdirle açıkçası karşılıyorlar. Bu konuda çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"Cumhurbaşkanımız herhalde çok kısa bir süre içerisinde bu konudaki kararlarını verecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu Barış Kurulu'na kurucu üye olarak davet edilmesi ve bundan sonra Gazze'deki sürecin nasıl işleyeceği sorusuna yanıt veren Fidan, devlet başkanları ve hükümet başkanları düzeyinde Barış Kurulu oluşturulduğunu ve buranın kuruluş şartı, sözleşmesinin olduğunu belirterek, "Bununla ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanımız herhalde çok kısa bir süre içerisinde bu konudaki kararlarını verecekler." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başından beri Gazze'deki durumun çözülmesi için ulusal bir seferberliğin olmasını savunduğunu, buna öncülük ettiğini, birçok uluslararası ortaklarla bunun emeğini ve çabasını verdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şimdi bu türden bir kurulun kuruluyor olması, tabii belli birtakım eksikler olabilir, ona rağmen kıymetli bir gelişme diye açıkçası değerlendiriyoruz. Burada bizim de yakından çalıştığımız belli başlı ülkelere, Orta Asya'daki Özbekistan, Kazakistan gibi Türk Cumhuriyetleri dahil olmak üzere, Azerbaycan olmak üzere davetiye gitmiş olmasını kıymetli buluyoruz. Bütün bu ortaklarımızla, kardeşlerimizle hem bölgemizdeki Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün gibi hem Türk dünyasındaki kardeşlerimizle hem de Avrupa'daki dostlarımızla bütün bunları değerlendirip kararımızı vereceğiz."

Bu türden her türlü çabayı kıymetli bulduklarını dile getiren Fidan, "Cumhurbaşkanımız bu konuda uluslararası diplomasiyi seferber etmeye devam edecek. Gazze'ye ilişkin bir gram fayda sağlıyorsa Afrika'da bir kişinin hayatını kurtaracaksa Cumhurbaşkanımız bu konulara fevkalade sıcak bakıyor. Ama tabii ki birtakım normların ve Türkiye'nin menfaatlerinin gözetilmesi de önemli. Tüm bunların hepsini değerlendirip Cumhurbaşkanımız kararını verecek." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Hakan Fidan, Özbekistan, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Türkiye, Suriye, Güncel, Terör, YPG, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Fidan, Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AB’den Trump’a tarife misillemesi: 93 milyar Euro’luk gümrük vergisi yolda AB'den Trump'a tarife misillemesi: 93 milyar Euro'luk gümrük vergisi yolda
11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü 11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü
Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlı için tutuklama talebi Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlı için tutuklama talebi
Nihat Kahveci’den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
İstanbul’un göbeğinde park yeri için birbirlerine girdiler İstanbul'un göbeğinde park yeri için birbirlerine girdiler!
Ernest Muçi, Beşiktaş’ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor’da 18 maçta başardı Ernest Muçi, Beşiktaş'ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor'da 18 maçta başardı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme 3 kişi tutuklandı Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
Yatağını ıslatan 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı Yatağını ıslatan 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı
Galatasaray’da Torreira krizi Galatasaray'da Torreira krizi
Nişanlanacağı gün gözaltına alınan İrem Derici yeni tarih verdi Nişanlanacağı gün gözaltına alınan İrem Derici yeni tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de varılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli
Atletico Madrid talip oldu Fenerbahçe’de yedinci ayrılık yolda Atletico Madrid talip oldu! Fenerbahçe'de yedinci ayrılık yolda
Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 905’te elinden kaçırdı Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 90+5'te elinden kaçırdı

15:13
Sezonu kapattı Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
15:03
Edin Dzeko Almanya’da lider olan takıma gidiyor
Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor
15:02
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
14:31
Pınar Altuğ, Bebek’teki dairesini 108 milyon liraya sattı
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı
14:29
Yarın Türkiye’den ayrılıyor İşte Rafa Silva’nın yeni takımı
Yarın Türkiye'den ayrılıyor! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
14:20
Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
13:47
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği’nden çıkıyor
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği'nden çıkıyor
12:50
Mihriban’ın katilinden kan donduran ifade Emniyette döküldü
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
12:36
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 15:27:35. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Fidan, Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.