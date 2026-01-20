Bakan Göktaş, Roman vatandaşlara yönelik strateji belgesi ve eylem planıyla ilgili toplantıda konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yerelde karşılığı olan eylem planıyla, Roman vatandaşlarımızın hayatını iyileştiren hizmetlerimizi büyüteceğiz. Çocuklarımızın okulda devamını güçlendirecek, gençlerimizi mesleğe ve işe daha hızlı taşıyacak, kadınların üretim ve gelir imkanlarını artıracağız." dedi.

Göktaş, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve 1. Aşama Eylem Planı (2023-2025) İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı"na katıldı.

Burada konuşan Göktaş, 2023-2030 dönemini kapsayan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın ilk aşamasının tamamlandığını, eylem planının hedeflerini yerelde güçlü bir koordinasyonla hayata geçirerek Roman vatandaşların kazanımlarının yaygınlaştırılacağını belirtti.

Bu toprakların, asırlardır farklı kültürlerin, birlikte huzurla yaşadığı bir yurt olduğunu belirten Göktaş, "Roman vatandaşlarımız da bunun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu zenginliği güçlendirmenin yolu, kimseyi geride bırakmayan bir vizyonla hizmetlerimizi sürdürmektir. Bu vizyonun temelinde, tüm vatandaşlarımızın hakkını güvence altına alan, potansiyelini büyüten kapsayıcı bir kalkınma anlayışı bulunmaktadır." dedi.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2009 yılında başlattığı "Roman açılımı"nı anımsatarak, Roman vatandaşlarına yönelik kamu politikalarında yeni bir safhayı başlatan tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Bu yaklaşımın konuya sadece sosyal yardım penceresinden değil, hak temelli, katılımcı ve sonuç odaklı bir kamu politikası çerçevesinden bakılmasını sağladığını dile getiren Göktaş, "Roman vatandaşlarımızın günlük hayatta karşılaştığı güçlükleri, sahadan gelen verilerle ve doğrudan temasla görünür kıldı. Roman açılımı ile başlayan irade, SIROMA ve ROMSİD projeleriyle sahada güçlendi. 2016-2021 döneminde yürüttüğümüz strateji ve eylem planlarıyla kurumsal bir zemine kavuştu. Bugün ise bu birikimi, 2023-2030 Strateji Belgemiz ve Eylem Planlarımızla daha ileri bir aşamaya taşıyoruz." diye konuştu.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Hazırladığımız 2023-2030 Strateji Belgesi ve Eylem Planımız, çok paydaşlı bir koordinasyon modeline dayanıyor. Merkezi idaremiz, yerel yönetimlerimiz, ilgili kurumlarımız, üniversitelerimiz ve sivil toplumun birikimi aynı hedefe yöneliyor. Hizmete erişimde eşitlik ve yaşam kalitesinde kalıcı artış. 1. Aşama Eylem Planı döneminde, özellikle yerelde hizmetlerin tek yerden yönlendirilmesi üzerinde durduk. Bu çerçevede Strateji Belgemizi, hayatın tüm alanlarına temas eden bütüncül bir yaklaşımla oluşturduk. Eğitimden istihdama, sağlıktan barınmaya, sosyal yardım ve sosyal hizmetlerden genel politikalara uzanan 6 temel politika alanında hedefler belirledik."

"Çocuk yaşta evlilik riskini azaltan uygulamaları yaygınlaştırdık"

Eğitim başlığında önceliğin, Roman çocukların okulla buluşmasını ve okulda kalmasını sağlamak olduğunu kaydeden Göktaş, "Nitelikli eğitime erişimi artıran, okula uyumu destekleyen, çocuk yaşta evlilik riskini azaltan ve çocuklarımızın kişisel-sosyal gelişimini güçlendiren uygulamaları yaygınlaştırdık. Aynı dönemde, hizmetlerin haneye ulaşmasını hızlandıran sosyal destek altyapımızı da büyüttük." dedi.

Göktaş, "2023 başından itibaren 41 yeni SODAM'ı hayata geçirdik. Böylelikle SODAM sayımızı 87'ye çıkarmış olduk. SODAM'larda genç, çocuk, kadın ve aileye yönelik danışmanlık, eğitim ve destek hizmetleri sunuyoruz. ASDEP aracılığıyla 198 bin 686 hane ziyareti yaptık. Mobil ekiplerimizle 2 bin 773 aileye rehberlik sağladık. İŞKUR hizmetlerini yaygınlaştırarak Roman vatandaşların istihdama erişimini kolaylaştırıldık." ifadelerini kullandı.

Roman kadınların düzenli gelir elde etmesi için kadın kooperatiflerinin teşvik edildiğini belirten Göktaş, "Üretim alanlarına uygun kooperatifleşme için rehberlik ve danışmanlığı devreye aldık. Bu kapsamda 13 kadın kooperatifinin kurulmasını sağladık. Eylem Planımızda yer alan hedeflerimizin yüzde 85'ini tamamladık. Diğer hedeflerimiz ise doğası gereği tek seferlik değil sürekli izleme gerektiren alanlar olduğu için ve kalıcı kurumsal takip gerektirdiği için süreklilik arz eden hedefler doğrultusunda da yüzde 15'lik dilim boyutu bu kapsamda sürekli izlenme olarak devam edecektir. Bu nedenle kalan başlıkları, kapsamı her yıl genişleterek sürdürülen çalışmalar olarak ele alıyoruz." dedi.

"Mesleki kurs ve işbaşı programlarını yaygınlaştırıyoruz"

2. Aşama Eylem Planı'nın, birinci aşamada kurulan altyapının üzerine inşa edilen bir "devam, güçlenme ve yaygınlaştırma" süreci olduğunu söyleyen Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlkinde yakaladığımız ivmeyi koruyarak, devam eden hedefleri daha geniş bir kapsama taşıyacağız. Eylem Planımız 6 politika alanında, 41 eylem ve 90 faaliyetten oluşan, sahaya doğrudan temas eden bir uygulama çerçevesidir. Bu çerçevenin merkezinde eğitim ve istihdam yer alıyor. Sağlık, barınma, sosyal hizmet ve sosyal yardım başlıklarıyla güçleniyor. Genel politikalar bölümünde ise sosyal içerme, haklara erişim, kültür-sanat ve izleme- değerlendirme araçlarıyla, hedeflerimizi kalıcı sonuçlara taşımayı amaçlıyoruz. Eğitimde hedefimiz, Roman çocuklarımızın okulda kalıcılığını ve başarılarını sağlamaktır. Mesleki eğitim merkezlerine yönlendirmeyle gençlerin meslek edinmesini desteklemek."

Göktaş, istihdamda hedefin, Roman vatandaşların işe erişimini kolaylaştırmak, istihdamlarını artırmak olduğunu belirterek, "Mesleki kurs ve işbaşı programlarını yaygınlaştırıyoruz, iş arama becerileri ve işe uyum desteklerini sahaya indiriyoruz. Finansal okuryazarlık, kooperatifçilik, e-ticaret ve e-ihracat eğitimleriyle ticari hayata katılımı yaygınlaştırıyoruz. 87 SODAM koordinasyonunda girişimcilik desteklerinde bilgilendirme ve rehberliği güçlendiriyoruz." dedi.

Sağlıkta hedefin, Roman vatandaşların sağlık okuryazarlığını ve hizmetlere etkin erişimini artırmaya yönelik olduğunu dile getiren Göktaş, şöyle devam etti:

"Barınmada, yerelin ihtiyaçlarına uygun biçimde yaşam alanlarını iyileştirmektir. Bu kapsamda barınma yardımlarında erişimi geliştiriyor, mahalle dokusunu gözeten konut ve yerinde dönüşüm modellerini destekliyoruz. Sosyal yardım ve sosyal hizmette ASDEP, SODAM ve mobil ekipler üzerinden hizmetlerimizi ve desteklerimizi hane bazlı ihtiyaçlara göre yönlendirme mekanizmalarımızı güçlendiriyoruz. Roman vatandaşlarımıza yönelik tüm bu faaliyetlerimizin yerelde etkisini artırmak için özel önem veriyoruz. Roman nüfusun yoğun olduğu illerde valiliklerimizin koordinasyonunda yerel eylem planlarıyla faaliyetler yürütüyoruz."

Sahadaki koordinasyonu güçlendirmek için Roman Koordinasyon İl Koordinatörlükleri ile hizmetlerin ihtiyaca göre hızlıca ulaştırıldığını vurgulayan Göktaş, 25 ilde çalışma grupları kurulduğunu ve kurumlar arası eş güdümle, somut ve ölçülebilir hedeflerin hayata geçirildiğini söyledi.

Roman Entegrasyon Projesi, LOCALROMA ile yürütülen çalışmalar ve uygulamaların yaygınlaştırılacağını, altyapının güçlendirileceğini ifade eden Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Kapsayıcı hizmet erişimi, güçlendirmeyi merkeze alan destekler, kalıcı ve sürdürülebilir çözümler ve merkezden yerele kesintisiz eşgüdüm üzerine kuruludur. Bu anlamda yerelde karşılığı olan eylem planıyla, Roman vatandaşlarımızın hayatını iyileştiren hizmetlerimizi büyüteceğiz. Çocuklarımızın okulda devamını güçlendirecek, gençlerimizi mesleğe ve işe daha hızlı taşıyacak, kadınların üretim ve gelir imkanlarını artıracağız. Bu ülkenin zenginliği, farklılıklarımızın yan yana yaşamasındadır, gücü de kimseyi geride bırakmamasındadır. 2. Aşama Eylem Planımızla, sahada dokunduğumuz her hanede, her okulda, her iş yerinde bu anlayışı büyüteceğiz. Roman vatandaşlarımızın yanında olmaya, ortak yaşam kültürümüzü, dayanışmamızı ve kardeşliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."