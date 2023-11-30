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Bakan Göktaş'ın yakın koruma ekibinde görevli polis memuru şehit oldu - Son Dakika

Bakan Göktaş'ın yakın koruma ekibinde görevli polis memuru şehit oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yakın koruma ekibinde görevli polis memuru Musa Erdem, görevi sırasında trafik kazası sonucu şehit oldu.

Bakan Göktaş\'ın yakın koruma ekibinde görevli polis memuru şehit oldu
30.11.2023 - 23:08,
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yakın koruma ekibinde görevli polis memuru Musa Erdem'in görevi sırasında trafik kazası sonucu şehit olduğunu bildirdi.

"YÜREĞİMİZ YANDI"

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yakın koruma ekibimizde görevli kıymetli mesai arkadaşımız, kardeşimiz, polis memuru Musa Erdem'in görevi sırasında elim bir trafik kazası sonucu şehadete yürümesiyle yüreğimiz yandı." ifadesini kullandı.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Göktaş, şunları kaydetti: "Şehidimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm mesai arkadaşlarıma başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Aziz hatırasına ve bizlere emaneti olan ailesine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Başımız sağ olsun."

KAZA NASIL OLDU?

Kaza, saat 20.00 sıralarında Çankaya ilçesi İlkadım Mahallesi Dikmen Caddesi'nde meydana geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, cadde üzerinde bulunan bir eve taziye ziyaretine bulunmaya gitti. Göktaş, ziyarette bulunduktan sonra otomobiline binerek evden ayrıldı.

OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA METRELERCE SAVRULDU

Bakan ayrıldıktan sonra Göktaş'ın koruma ekibinde bulunan polis memuru Musa Erdem ve yanında bulunan bir polis memuru daha Bakan'ın arkasından gitmek için yolun karşısında bulunan otomobillerine doğru ilerledi. Bu sırada aşırı hızlı olduğu iddia edilen 06 KC 290 plakalı otomobil, polis memuru Musa Erdem'e çarptı. Erdem, otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu. Karşı şeride savrulan Erdem, bu kez 34 HDT 114 plakalı otomobilin altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar 34 HDT 114 plakalı otomobili kaldırarak Erdem'i çıkarttı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Erdem kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bakan Göktaş'ın yakın koruma ekibinde görevli polis memuru şehit oldu - Son Dakika
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