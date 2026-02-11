Bakan Kacır, GCIP Türkiye 2025 Hızlandırıcı Programı Ödül Töreni'nde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK aracılığıyla son 23 yılda yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği odaklı 4 bin 291 projeye ve 4 bin 318 bilim insanına 31,4 milyar lira kaynak aktardıklarını belirtti.

Kacır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katılımıyla TÜBİTAK Feza Gürsey Konferans Salonu'nda düzenlenen Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı (GCIP) Türkiye 2025 Hızlandırıcı Programı Ödül Töreni'nde konuştu.

Aşırı tüketim sonucunda doğanın eşsiz dengesinin bozulmasının, her geçen gün iklim krizini derinleştirdiğini bildiren Kacır, "Her yıl milyonlarca insan temiz suya ve gıdaya erişim imkanını kaybediyor, yurtlarını terk etmek zorunda kalıyor. Mevcut tabloda ekolojik sınırları gözeten ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlayan bütüncül kalkınma modeli, insanlığın ortak geleceğini ve ekonomik istikrarını güvence altına alacak yegane yoldur. Aynı zamanda tarih önündeki müşterek sorumluluğumuzdur." dedi.

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda ülkenin kalkınma yolculuğunu, insan odaklı, çevreyle uyumlu ve kaynak verimliliğini önceleyen bir yaklaşım üzerine inşa ettiklerini söyledi.

İklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik uluslararası girişimleri destekleyen, Türkiye'yi de bu küresel çabanın yapıcı bir paydaşı haline getiren bir anlayış benimsediklerini anlatan Kacır, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi öncüllüğünde hayata geçen 'Sıfır Atık' gibi projelerle uluslararası çevre girişimlerine liderlik ediyoruz. Yeşil dönüşümü, sanayimizin verimliliğini artıran, enerji arz güvenliğimizi teminat altına alan, uluslararası pazarlarda rekabet gücümüzü pekiştiren ve tam bağımsız Türkiye hedefimize hizmet eden bir kalkınma hamlesi olarak görüyoruz." diye konuştu.

"Yenilenebilir enerjinin payını yüzde 62'ye taşıdık"

Kacır, 2053 net sıfır emisyon hedefi ve kalkınma öncelikleri doğrultusunda, ülkenin üretim altyapısını daha verimli, şehirlerini daha dirençli, enerji sistemini daha temiz ve rekabetçi hale getirecek adımları kararlılıkla hayata geçirdiklerini ifade etti.

Bu doğrultuda 2012'den bu yana yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve çevre başlıklarında 2,1 trilyon lirayı aşan proje büyüklüğüne sahip 16 bin 641 yatırım için teşvik belgesi düzenlediklerine dikkati çeken Kacır, "Geçtiğimiz yıl teşvik sistemimizle 6 bin 716 megavat güneş ve 5 bin 9 megavat rüzgar enerjisi yatırımının önünü açtık. Enerji arz güvenliğimizi yerli, milli ve doğa dostu kaynaklarla tahkim etmek üzere elektrik kurulu gücümüzde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 62'ye taşıdık. Yeşil dönüşümün dev bir sanayi hamlesine dönüşebilmesi için girişimcilerimizin finansmana erişimi kritik önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, Dünya Bankası işbirliğiyle hayata geçirdikleri Türkiye Yeşil Sanayi, Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri ve Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş projeleriyle, 1 milyar doları aşan uluslararası finansmanı sanayicilerin, KOBİ'lerin ve teknoloji girişimlerinin hizmetine sunduklarını belirtti.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası Grubuyla Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu'nu kurduklarını dile getiren Kacır, "Yeşil Dönüşüm Programıyla da imalat sanayimizdeki firmaların döngüsel ekonomi, atık yönetimi, kaynak verimliliği, karbon salınımını azaltmaya dönük projelerine stratejik teşvik sunuyor, 226 milyon liraya kadar nakdi destek, yatırımların yüzde 40'ına kadar vergi indirimi sağlıyoruz." dedi.

"23 yılda 4 bin 291 projeye destek"

Kacır, yapay zekadan nesnelerin internetine, ileri malzeme teknolojilerinden biyoteknolojiye kadar farklı alanlarda şahitlik ettikleri hızlı gelişimin, insanlığın büyük sınamalarının çözümü için bir fırsat penceresi sunduğunu söyledi.

İklim değişikliğiyle mücadelede karşılaşılan zorlukların aşılması için doğayla uyumlu, akıllı ve temiz bir geleceği mümkün kılacak yenilikçi çözümlerin değerli olduğunu anlatan Kacır, sözlerine şöyle devam etti:

"Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirme iddiasındaki bir ülke olarak yeşil dönüşümü, yüksek teknolojide ve inovasyonda zirveye yürüyüşümüzün önemli bir kulvarı olarak görüyoruz. Milletimizin 60 yıllık yerli ve milli otomobil özlemini, akıllı ve elektrikli araçla gerçeğe dönüştüren Togg, düşük karbonlu kalkınma vizyonumuzu hakikate dönüştürecek birikime ve altyapıya sahip olduğumuzun en önemli göstergelerinden biri. Mobilite sektöründe yakaladığımız başarı ivmesini farklı yeşil teknoloji kulvarlarına da taşımak üzere TÜBİTAK aracılığıyla son 23 yılda yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği odaklı 4 bin 291 projeye ve 4 bin 318 bilim insanına toplam 31,5 milyar lira kaynak aktardık."

Kacır, teknolojik yetkinlikleri ve akademik derinlikleri yarının dünyasına damga vuracak küresel başarı hikayelerine dönüştürecek itici gücün, girişimcilerin vizyonu ve azmi olduğunu dile getirdi.

"Yeşil teknolojiler alanında 235 girişimi destekledik"

Tohum ve tohum öncesi aşamadaki girişimlerin hamisi TÜBİTAK BiGG Programı ile yeşil teknolojiler alanında bugüne kadar 235 girişimin kurulmasını sağladıklarına işaret eden Kacır, "Bizi bir araya getiren Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programıyla da temiz teknoloji girişimlerinin ihtiyaç duyduğu desteği bütüncül bir anlayışla kendilerine sunuyoruz. Genç girişimcilerimize iş fikirlerini olgunlaştırmaları için eğitim ve mentorluk desteği veriyor, doğru iş modelini kurmalarına, ürünlerini ve hizmetlerini yatırımcıyla, sanayiyle, doğru paydaşlarla buluşmalarına imkan sağlıyoruz. Programın geçtiğimiz yıl açtığımız sekizinci çağrısına 96 girişim başvurdu. Teknoloji, pazar, ürün ve ekip boyutlarında yapılan değerlendirmeler neticesinde 39 takım hızlandırıcı programa katılmaya hak kazandı." diye konuştu.

Kacır, ödül töreninin, Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nde gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, yarı finale yükselerek hızlandırma programına katılan 39 takımın 17'sine kadın girişimcilerin liderlik ettiğini ve bunun, kadınların bilim ve teknolojide liderlik yürüyüşünde üstlendikleri büyük rolün ispatı olduğunu belirtti.

Kadınların her alanda yüksek temsiliyeti ve etkin varlığının, daha büyük, daha güçlü, tam bağımsız müreffeh bir Türkiye'yi mümkün kılacağını bildiren Kacır, şunları kaydetti:

"Son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadınlarımızın toplumsal yaşamdaki statüsünü güçlendirmek, eğitimden istihdama, bilimden girişimciliğe kadar her alanda fırsat eşitliğini sağlamak için çığır açıcı politikaları hayata geçirdik. Kadınların AR-GE'den girişimciliğe her alanda daha güçlü şekilde yer almasını sağladık. Azmiyle, gayretiyle, vefası ve sonsuz emeğiyle bu toprakların mayasını yoğuran, aileyi güçlendiren, üretimi büyüten, bilimi ve teknolojiyi ileriye taşıyan Türk kadınlarını, Türkiye Yüzyılı'nda büyük ve güçlü Türkiye'nin teminatı olarak görüyoruz. Bakanlık olarak teknolojiye erişimi yaygınlaştıran, fırsatları büyüten ve kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla girişimcilerimizin önünü açmaya devam edeceğiz."