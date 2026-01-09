Bakan Kacır, Zafer Kalkınma Ajansı Kütahya Projeleri'nin açılış ve imza töreninde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, " Kütahya, Türkiye'nin en büyük mikrokristalin grafit kaynağıyla bu dönüşümde ülkemize kıymetli bir stratejik avantaj sunuyor. Bu yer altı zenginliğimizi ileri teknolojiyle buluşturmayı, batarya, enerji depolama ve yeni nesil endüstrilerde yüksek katma değerli üretimin önünü açmayı hedefliyoruz." dedi.

Kacır, Zafer Kalkınma Ajansı Kütahya Projeleri'nin açılış ve imza töreninde, üretimden kültür turizmine, sağlık turizminden kadın ve genç istihdamına kadar kenti ihya edecek, toplam bütçesi 285 milyon lira olan 8 projeyi Kütahya'ya kazandırdıklarını söyledi.

Ulaşılamaz zannedilen hedeflerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirildiğini aktaran Kacır, "Yeni başarıları inşa edecek atılımları kararlılıkla hayata geçirdik. Milletimizin sesine ses vererek, yüreğine dokunarak, hayallerini gerçeğe dönüştürdük. Bu ülkenin zenginliğine, insan kaynağına yatırım yapıldığında nelerin başarılabileceğine inanarak şevkle ve gayretle çalışarak cesur atılımlara imza attık." diye konuştu.

Ülkenin dört bir yanının vizyon eser ve hizmetlerle buluşturularak bugünün büyük ve güçlü Türkiye'sinin inşa edildiğini, 81 ili donatacak topyekun bir kalkınma hamlesinin tesis edildiğini belirten Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"Kütahya, daha büyük ve daha güçlü Türkiye yürüyüşümüzde, üretimiyle, emeğiyle, girişimciliğiyle ve köklü sanayi kültürüyle en ön safta yer alan müstesna şehirlerimizden. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yatırım teşvik mekanizmaları, planlı sanayi alanları, KOBİ'lere sunulan destekler ve bölgesel kalkınma projeleriyle Kütahya'nın her daim yanında olduk. Şehrimizde üretimi büyütmek, istihdamı artırmak için organize sanayi bölgelerinin büyüklüğünü 420 hektardan 2 bin 254 hektara çıkardık. Hayata geçen yeni yatırımlarla organize sanayi bölgelerimizde ilave 22 bin 500 istihdam oluşturduk. Kütahya'nın OSB'lerinde istihdam, 1200'den 23 bin 700'e yükseldi. Kütahya'nın büyüme ve kalkınma yolculuğunun öncü aktörlerinden KOBİ'lere can suyu olmaya devam ettik. KOSGEB eliyle 1,3 milyar lira kaynağı, Kütahya'da 8 bin 700'den fazla KOBİ'nin istifadesine sunduk."

KOSGEB'in 1990 yılında faaliyetlerine başlayan bir kurum olduğunu hatırlatan Kacır, "Kütahya'da 1990'dan 2002'ye kadar KOSGEB desteklerinden yararlanan KOBİ sayısı, sadece 4. Biz ise binlerce KOBİ'ye 1,3 milyar lira kaynak sağlayarak, KOBİ'lerin ekonominin öncü aktörü olmasını mümkün kıldık." değerlendirmesinde bulundu.

Otomotiv ve enerji teknolojilerinde stratejik tedarik ve üretim üssü hedefi

Bakan Kacır, Kütahya'da 165 milyar liralık yatırım ve 33 bin 300 istihdamın önünü açıp 934 yatırımın teşvik edildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yeni teşvik sistemiyle Kütahya'da katma değer üreten, teknoloji odaklı, ihracata dönük yatırımları daha güçlü şekilde destekliyoruz. Organize sanayi bölgelerinde hayata geçirilecek yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK işveren payının yarısını 4 yıl boyunca bakanlık olarak karşılıyoruz. Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için finansman desteğinin limitini 30,1 milyon liraya çıkardık. Yatırım kredilerinde 9,5 puan finansman desteği sunuyoruz. Yatırımın niteliğine göre yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranıyla vergi indirimi sağlıyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyetleri sunuyoruz."

"Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı" adındaki yeni teşvik sistemine değinen Kacır, atıl potansiyeli üretime dönüştüren, yerelin ihtiyacına cevap veren programın, yetkinliği teknolojiyle geliştiren yeni bir kalkınma yolculuğu olduğuna dikkati çekti.

Programın detaylarını anlatan Kacır, şöyle konuştu:

"Kütahya'da gerçekleştirilecek bakır filmaşin, endüstriyel akü, teknik seramik ürünleri üretimiyle grafit zenginleştirme tesisi yatırımları için 300 milyon liraya kadar finansman desteği ve yatırımın yüzde 50'si oranında vergi indirimi sağlıyoruz. Tabii odak proje başlıklarının seçimi, tesadüf değil. Yatırım başlıklarını, Zafer Kalkınma Ajansının Kütahya Yatırım Destek Ofisi koordinasyonunda yürütülen kapsamlı analizler ve istişarelerle şekillendirdik. Kütahya'nın mevcut sanayi birikimini, insan kaynağını, tedarik zinciri gücünü ve rekabet avantajlarını titizlikle tespit ettik. Ülkemizin ihracattaki başat aktörü olan otomotiv sektörü 2025'te 41,5 milyar dolarlık ihracatla yeni bir rekora imza attı. Kütahya, otomotiv yan sanayisinde ortaya koyduğu üretim kabiliyeti, kalite standardı ve ihracat performansıyla günden güne marka değerini yükselten, Türkiye'nin tedarik zincirinde adı daha fazla anılan bir şehir haline geldi. Bakır filmaşin yatırımlarıyla Kütahya'yı otomotiv ve enerji teknolojilerinde stratejik bir tedarik ve üretim üssü haline getirmek arzusundayız."

Otomotivde eş zamanlı bir dönüşüm yaşandığını aktaran Kacır, "Elektrikli araçlar yaygınlaştıkça, batarya üretiminin kritik girdilerinden biri olan yüksek saflıkta grafite olan ihtiyaç hızla artıyor. Kütahya, Türkiye'nin en büyük mikrokristalin grafit kaynağıyla bu dönüşümde ülkemize kıymetli bir stratejik avantaj sunuyor. Bu yer altı zenginliğimizi ileri teknolojiyle buluşturmayı, batarya, enerji depolama ve yeni nesil endüstrilerde yüksek katma değerli üretimin önünü açmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kütahya'daki 384 projeye 1 milyar lira destek

Kütahya'nın asırlara dayanan seramik ve porselen geleneğiyle Türkiye'nin bu alandaki en güçlü üretim merkezlerinden olduğunu ifade eden Kacır, şunları belirtti:

"Teknik seramik yatırımlarıyla seramikte kullanılan refrakter ve ileri teknoloji malzemelerde dışa bağımlılığı azaltmayı ve Kütahya'nın köklü birikimini yüksek katma değerli üretimle buluşturmayı planlıyoruz. Seramik sektöründe yüksek su tüketimi nedeniyle arıtma süreçlerinde kritik öneme sahip seramik membranların yerli üretimini güçlendirerek, hem çevresel sürdürülebilirliği tahkim edecek hem de üretim maliyetlerinde kalıcı avantaj sağlayacağız. Bu atılımları, şehrimizin taşıdığı yüksek potansiyeli harekete geçirmek, üretim gücünü daha da artırmak, Kütahya'yı yerel kalkınmanın öncü şehri haline getirmek adına hayata geçiriyoruz. Şehrimizi üretimin, istihdamın ve ihracatın öncüsü haline getirmekte kararlıyız."

Kacır, Zafer Kalkınma Ajansı eliyle Kütahya'daki 384 projeye 1 milyar lira destek verdiklerini, hayata geçen projelerle öğrencilerin algoritmik düşünme, robotik kodlama ve tasarım becerilerinin geliştirildiğini, Simav ilçesinde jeotermal kaynakların sürdürülebilir ve verimli kullanılmasının sağlandığını anlattı.

Zafer Kalkınma Ajansı eliyle 8 projenin daha devreye alındığını belirten Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin ilk ve tek termal kayak merkezi Murat Dağı'nı, modern kayakeviyle buluşturduk. Kış sporları turizmi için kayak merkezini ziyaret edenlerin ihtiyaç duydukları sosyal donatı, konaklama alanlarını ve kayakevini kendilerine sunuyoruz. Kayak turizmi severlerin kullanabileceği ekipman ve malzeme alanlarının da yer aldığı merkez, ziyaretçilerine tam teşekküllü bir konaklama deneyimi sunmaya hazır. Şehrimizin geniş bir yelpazede turizm potansiyelini artırarak Kütahya'yı turizm çeşitliliğinde örnek bir destinasyon haline getireceğiz. Ilıcasu Termal Turizm Merkezi'ni termal havuz ve dinlenme alanlarıyla modernize ettik. Kültür turizminde 'ikinci Efes' olarak nitelendirilen ve bölgemizin en kıymetli kültür mirası olan Aizanoi Antik Kenti'nin altyapısını güçlendirdik. Çevre düzenlemesini, tarihi dokuya uyumlu şekilde gerçekleştirerek hizmete aldık."

İmzaları atılacak 2 projenin de kenti güçlendireceğini söyleyen Kacır, "Kütahya'nın coğrafi işaretli ürünleri başta olmak üzere yöresel zenginliklerini kadın eliyle ekonomik kıymete dönüştüreceğiz. Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin atölyelerini yenileyerek modern ekipman ve uygulamalı eğitim imkanlarını artıracağız. Kütahya sanayisine nitelikli insan kaynağı kazandıracağız." dedi.

Kacır, ülkeyi yeni eser ve hizmetlerle donatmayı sürdüreceklerini dile getirerek, Türkiye Yüzyılı yolculuğunda yeni yatırımları devreye almaya, vizyon projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Kentteki programları kapsamında Bakan Kacır, AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti.