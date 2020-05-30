Bakan Karaismailoğlu, GSM operatörlerinin temsilcileriyle yeni dönemi değerlendirdi Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internete ihtiyacın arttığını belirterek, "7'den 77'ye halkımız interneti kullandı. Çocuklar, internet vasıtasıyla eğitimlerine devam etti. Evden çalışma sisteminde çalışanlar online olarak işlerini yaptılar." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Karaismailoğlu, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un genel müdürleri ile bir araya gelerek, telekomünikasyon alanında yeni dönemdeki imkan, ihtiyaç ve gelişim süreçlerini görüştü.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle internete ihtiyacın arttığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "7'den 77'ye halkımız interneti kullandı. Çocuklar internet vasıtasıyla eğitimlerine devam etti. Evden çalışma sisteminde çalışanlar online olarak işlerini yaptılar. 65 yaş üzerindeki büyüklerimiz de Türkiye'nin gündemini internet aracılığıyla takip ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, bu dönemde Türkiye'nin bilişim, iletişim ve dijital sistemlerini yoğun ve aktif olarak kullanmasıyla sektörün imkanlarının test edildiğini belirterek, Türkiye'de bilgi ve iletişim sektörünün 2019'da yüzde 13 büyüdüğünü anımsattı.

Mobil abone sayısının 83 milyonu, genişbant abone sayısının da 77 milyonu aştığını hatırlatan Karaismailoğlu, "Mobil genişbant abone yoğunluğumuz, 2019'da yüzde 75'e çıkarken 2020'de de yüzde 80'e yükseldi. 2023'de ise yüzde 100'e ulaşması bekleniyor. Fiber hat uzunluğumuz 371 bin kilometreyi aştı. Bunun 63 milyonu mobil genişbant abonesi. Makinalar arası iletişim abone sayımız ise 5,7 milyona ulaştı." bilgisini paylaştı.

Kapasite kullanım oranı arttı

Açıklamada, görüşmeye katılan GSM şirketlerinin temsilcilerinin görüşüne de yer verildi.

Temsilciler, Kovid-19 salgınının yoğun olarak yaşandığı süreçte kapasite kullanım oranlarının önemli ölçüde arttığı bilgisini paylaştı.

Sektör temsilcileriyle yeni normalleşme süreçleriyle birlikte orta ve uzun vadede sektörün ihtiyaç ve öncelikleri ile ilgili ayrıntılı yol haritası değerlendirildi.

Görüşmede operatörler arasındaki iş birliğinin önemi vurgulandı.

Sesli, yazılı, görsel iletişim kapsamındaki kamuya açık elektronik haberleşme hizmetleri veya yazılım platform hizmeti olan şebekeler üstü hizmet konusunun da mercek altına alındığı toplantıda, Türkiye'deki bilgi-iletişim sektörünün yeni dönemdeki strateji ve planları da ele alındı.