Konya Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış Töreni (2) - Son Dakika

Konya Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış Töreni (2)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İhracat odaklı lojistik altyapısıyla uzun vadede yaklaşık 1 trilyon dolar ihracatı destekleyecek altyapıyı kuruyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İhracat odaklı lojistik altyapısıyla uzun vadede yaklaşık 1 trilyon dolar ihracatı destekleyecek altyapıyı kuruyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Konya Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "halka hizmet hakka hizmettir" anlayışıyla 18 yıldır süregelen ulaştırma ve altyapı hamlesini güçlendirerek, ülkeyi yarınlara taşımak üzere gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, dünyanın en çağdaş ulaşım, altyapı ve haberleşme ağlarını Türkiye'ye kazandırarak, yakın gelecekte Türkiye'nin dünyanın lider ülkelerinden biri olmasına önemli katkıda bulunacaklarını belirtti.

Bu kapsamda lojistik sektörünün de dünya ekonomisinin ve uluslararası ticaretin bütünleşen dinamosu olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, Türkiye'nin bu anlamda coğrafi konumu itibarıyla önemli noktada yer aldığına işaret etti. Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhracat odaklı lojistik altyapısıyla uzun vadede yaklaşık 1 trilyon dolar ihracatı destekleyecek altyapıyı kuruyoruz. Sanayicilerimizin rekabet gücünü artırmak, ülkemizi lojistik üssü haline getirmek amacıyla inşa edeceğimiz 25 lojistik merkezi de çok önemli yatırımlar arasında görüyoruz. Bugün bu merkezlerden onuncusu olarak hizmete açtığımız Konya Kayacık Lojistik Merkezi ile bu hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz. Bu merkezle Konya, uluslararası taşımacılık koridorlarındaki payını yükselterek önemli bir yük aktarma merkezi olacaktır. Ülkemize 1,7 milyon ton taşıma kapasitesi ve 1 milyon metrekare lojistik alan kazandırmış oluyoruz. 50 bin metrekare alanda altyapısı tamamlanan akaryakıt doldurma-boşaltma ve depolama tesisiyle lojistik merkez projeleri içinde ilk olarak Kayacık'ta uygulama yapmış oluyoruz."

Konya Çevre Yolu'nun 22 kilometrelik birinci kısmı açıldı

Konya'da önemli kara yolu projelerini hayata geçirdiklerini belirten Karaismailoğlu, toplam 122 kilometre uzunlukta ve üç kısım halinde projelendirdikleri Konya Çevre Yolu'nun 22 kilometrelik birinci kısmını açarak şehre yeni bir eseri daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Karaismailoğlu, "Çevre yolu, Konya'yı tam çember şeklinde çevreleyerek çevre il yolları ile şehir içi yollarını birbirine bağlayacak, önemli turizm ve ticaret merkezlerine hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunacaktır. Bugün açılan birinci kısımla Ereğli- Karaman aksı arasında trafik akışı sağlanmaya başlayacaktır." dedi.

(Sürecek)

Konya Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış Töreni (2)
Konya Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış Töreni (2)
Konya Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış Töreni (2)
Konya Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış Töreni (2)

Adil Karaismailoğlu, Şehir Hastanesi, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 15:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış Töreni (2) - Son Dakika


Son Dakika

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