Bakan Kasapoğlu, Batı Trakya'daki soydaşlarla iftarda buluştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu, Batı Trakya'daki soydaşlarla iftarda buluştu Açıklaması

26.04.2022 21:48
Bakan Kasapoğlu, Batı Trakya'daki soydaşlarla iftarda buluştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Batı Trakya'daki Türk kardeşlerimizin varlığı, onların bizlerle irtibatı bize her zaman heyecan ve güç veriyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, " Batı Trakya'daki Türk kardeşlerimizin varlığı, onların bizlerle irtibatı bize her zaman heyecan ve güç veriyor." dedi.

Gümülcine Türk Gençler Birliği ve Gümülcine Seçilmiş Müftülüğünün ortak düzenlediği iftar programına, Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile çok sayıda soydaş katıldı.

Bakan Kasapoğlu, iftarın ardından yaptığı konuşmada, soydaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'den 85 milyonunun gönül selamını getirdiğini vurguladı.

Batı Trakyalı kardeşlerinin bereketli iftar sofrasına misafir olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kasapoğlu, "Arada fiziki mesafeler olsa da siz Batı Trakyalı kardeşlerimizle aramızdaki gönül bağı hiç zayıflamadı, bilakis her daim güçlendi." ifadesini kullandı.

Kasapoğlu, soydaş spor kulüplerinin temsilcileriyle de bu ziyaret vesilesiyle bir araya geldiğini belirterek, onların çalışmalarını desteklemek adına çalışmalar yürüteceklerini aktardı.

Batı Trakyalı gençlere davet

Batı Trakyalı gençlerin, Türkiye'deki kardeşleriyle etkileşimine özellikle büyük önem verdiklerine değinen Kasapoğlu, "Şunun da müjdesini vereyim, bugün burada olan ya da olamayıp katılmak isteyen tüm Batı Trakyalı gençleri, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın kamplarına davet ediyorum." diye konuştu.

Kasapoğlu, ecdadın asırlarca barışın, kardeşliğin ve sevginin sancaktarlığını yaptıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de onların torunları olarak, yüreğimizdeki adalet duygusuyla, sevgiyle, vicdanla tıpkı onlar gibi sevginin, merhametin ve vicdani bayraktarlığını yapmaya devam edeceğiz. O yüzden Batı Trakya'daki Türk kardeşlerimizin varlığı, onların bizlerle irtibatı bize her zaman heyecan ve güç veriyor."

Aralarındaki kardeşliği geleceğe daha da güçlendirerek taşıyacaklarının altını çizen Kasapoğlu, bu bağı güçlü bir iletişimle ayakta tutarak, gençlerin geleceği için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kasapoğlu, bundan sonraki süreçte Batı Trakya'ya ziyaretleri sıklaştırmayı planladıklarının, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tüm imkanlarıyla soydaşların yanında olacaklarının altını çizdi.

YORUMLAR
500
Adalet Bakanı Bozdağ Gezi Davası kararlarını savundu: Türk yargısı bağımsızdır, kimse yargının üstünde değildir Adalet Bakanı Bozdağ Gezi Davası kararlarını savundu: Türk yargısı bağımsızdır, kimse yargının üstünde değildir Adalet Bakanlığından ABD ve Almanya'ya kınama Açıklaması Adalet Bakanlığından ABD ve Almanya'ya kınama Açıklaması

Mehmet Kasapoğlu, Batı Trakya, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, Batı Trakya'daki soydaşlarla iftarda buluştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
21:37 Ali Koç, 100 milyon euroluk oyuncu getiriyor!
21:36 Mars'ta 94 dakika sürem derem meydana geldi! Uzay tarihine geçti
21:17 Ev sahipleri evcil hayvan istemeyince kedisiyle evlendi!
21:08 Koronavirüs nedeniyle 14 kişi vefat etti, 2 bin 511 yeni vaka tespit edildi
20:31 Taksim'de Gezi Parkı davasında çıkan kararlar protesto edildi
20:25 İstanbul'daki TÜGVA binasına yapılan saldırın faili yakalandı!
20:20 Rusya lideri Putin'den olumlu sinyal: Kiev'in anlaşma konusundaki tutumu olumlu yönde değişti
20:09 Arda Turan futboldan sonraki yeni mesleği için ekibini hazırlıyor!
19:48 Vitor Pereira'yı mumla aratacak bir hoca gündemde
19:39 Manisa'da 22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 21:56:45. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu, Batı Trakya'daki soydaşlarla iftarda buluştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement