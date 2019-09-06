Son Dakika Haberleri: Bakan kasapoğlu, millilerin idmanını izledi
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Bakan kasapoğlu, millilerin idmanını izledi

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile karşılaşacak A Milli Takım'ın son antrenmanını saha kenarından takip etti.

Bakan kasapoğlu, millilerin idmanını izledi, System.String[]
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile karşılaşacak A Milli Takım'ın son antrenmanını saha kenarından takip etti. Bakan Kasapoğlu, milli takım idmanını Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan ile birlikte izledi.
Karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'ta A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık tutulan antrenmanda, milliler ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ay yıldızlıların taktik çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İdmandan görüntüler


Mehmet Kasapoğlu, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:34 Kaynak: DHA
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