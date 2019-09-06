Bakan kasapoğlu, millilerin idmanını izledi
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile karşılaşacak A Milli Takım'ın son antrenmanını saha kenarından takip etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:34 Kaynak: DHA
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Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra
ile karşılaşacak A Milli Takım'ın son antrenmanını saha kenarından takip etti. Bakan Kasapoğlu, milli takım idmanını Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, TFF Başkanı Nihat Özdemir
ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan
ile birlikte izledi.
Karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park
'ta A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş
yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık tutulan antrenmanda, milliler ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ay yıldızlıların taktik çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İdmandan görüntüler
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