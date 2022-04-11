SPOR Bakan Kasapoğlu Ülkemizin ilk olimpik veledromunu mayıs ayında tamamlayacağız - Son Dakika
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SPOR Bakan Kasapoğlu Ülkemizin ilk olimpik veledromunu mayıs ayında tamamlayacağız

11.04.2022 15:57

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Mayıs ayında Tüm Avrupa'da bisiklet branşının en nitelikli tesislerinden birisini, ülkemizin ilk olimpik veledromunu Konyamızda tamamlayacağız.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Mayıs ayında Tüm Avrupa'da bisiklet branşının en nitelikli tesislerinden birisini, ülkemizin ilk olimpik veledromunu Konyamızda tamamlayacağız. Bu tesis, başta Konya olmak üzere nice şampiyonları ülkemizin dört bir yanından yetiştirmemize katkı sağlayacak" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda düzenlenen 'Konya 2021 5'inci İslami Dayanışma Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıya Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ve il milletvekilleri katıldı. Toplantı öncesinde konuşan Bakan Kasapoğlu, 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın Konya'da gerçekleşeceğini söyleyerek Türkiye ve İslam dünyası adına mutlu olduğunu ifade etti. Konya'nın, Türkiye'nin abide şehirlerinden birisi olduğunu söyleyen Kasapoğlu, "Anadolu'nun kadim şehri, hoşgörünün, kardeşliğin, dayanışmanın başkenti, Mevlana'nın şehri Konya. Gerek kültürel çeşitlilik, bu manadaki kardeşlik iklimi Konya'da dünyada en iyi temsil edilen kıymetlerden biri olarak hepimizin gözünün önünde. Bu özellikleri ile Konya bir dünya şehri. 2016 yılında İslam dünyası turizm başkenti olmuş. ve bu çerçevede pek çok organizasyon açısından da önemli bir tecrübeyi gerçekleştirmiştir. Gerek modern tesis altyapısı, gerek zengin kültürel birikimi ve değerleriyle hedeflerimizi gerçekleştirme adına her türlü imkanın olduğu bu şehrin Konya olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu vesile ile 5'inci İslami Dayanışma Oyunları yaklaştıkça bu anlamdaki heyecanımız ciddi bir şekilde artıyor. Ağustos ayında oyunlara ev sahipliği yapacak Konyamızın bu anlamda tüm hazırlıklarını hep birlikte sürdürüyoruz" dedi.

24 FARKLI BRANŞTA OYUN OYNANACAK

Bakan Kasapoğlu, Mart ayında 47 ülkeden 70 delegenin katıldığı Kafile Başkanları Toplantısı gerçekleştirildiğini hatırlatarak "İslami Dayanışma Spor Federasyonu Denetleme ve Koordinasyon Komitesinin Başkanı ve değerli üyelerini Konya'da ağırladık. Tesisler ziyaret edildi, çalışmalar gerçekleştirildi. 19 spor branşı, 1 geleneksel gösteri branşı ve 4 para-spor branşı olmak üzere 24 farklı branşta oyunları gerçekleştireceğiz. Oyunlardan ulaşıma, güvenlikten bilişim altyapısına kadar tüm adımları atıyoruz. Sadece Konyamıza değil, İslam alemine yakışır mükemmel bir organizasyonu hep birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN İLK OLİMPİK VELEDROMU KONYA'DA

Bakan Kasapoğlu, Avrupa'da bisiklet branşının en nitelikli tesislerinden birisini olan ve Türkiye'nin ilk olimpik veledromunu Mayıs ayında Konya'da tamamlanacağını söyleyerek "Bu tesis, başta Konya olmak üzere nice şampiyonları ülkemizin dört bir yanından yetiştirmemize katkı sağlayacak. Olimpik yüzme havuzu ve aletizm pistimiz hizmete hazır hale geldi. Gerçekleştirdiğimiz tüm toplantılarda altını çizdiğimiz yol haritasından ortak akılla birlikte geçeceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)

SPOR Bakan Kasapoğlu Ülkemizin ilk olimpik veledromunu mayıs ayında tamamlayacağız
SPOR Bakan Kasapoğlu Ülkemizin ilk olimpik veledromunu mayıs ayında tamamlayacağız
SPOR Bakan Kasapoğlu Ülkemizin ilk olimpik veledromunu mayıs ayında tamamlayacağız
SPOR Bakan Kasapoğlu Ülkemizin ilk olimpik veledromunu mayıs ayında tamamlayacağız
SPOR Bakan Kasapoğlu Ülkemizin ilk olimpik veledromunu mayıs ayında tamamlayacağız

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Kaynak: DHA

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