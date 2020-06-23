Bakan Koca'dan Dr. Uğur Ertuğrul paylaşımı - Son Dakika

Bakan Koca'dan Dr. Uğur Ertuğrul paylaşımı

Bakan Koca'dan Dr. Uğur Ertuğrul paylaşımı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Uğur Ertuğrul ile ilgili paylaşım yaptı.

Bakan Koca'dan Dr. Uğur Ertuğrul paylaşımı

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ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Uğur Ertuğrul ile ilgili paylaşım yaptı.

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Uğur Ertuğrul ile ilgili paylaşımda bulundu. Koca, "Op. Dr. Uğur Ertuğrul. 1961, Niğde Bor doğumlu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 1986 yılında mezun oldu. 1998'de Genel Cerrahi Uzmanı oldu. Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde çalışmaktaydı. Evli ve iki çocuk babasıydı. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerine yer verildi.

Fahrettin Koca, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 08:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bakan Koca'dan Dr. Uğur Ertuğrul paylaşımı - Son Dakika
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