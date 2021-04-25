Bakan Kurum: "2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarında yüzde 21'e varan artıştan azalma hedefliyoruz" - Son Dakika

Bakan Kurum: "2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarında yüzde 21'e varan artıştan azalma hedefliyoruz"

25.04.2021 15:38
Bakan Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İklim değişikliğiyle mücadelede 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarında yüzde 21'e varan artıştan azalma hedefliyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İklim değişikliğiyle mücadelede 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarında yüzde 21'e varan artıştan azalma hedefliyoruz. 2012-2030 yılları arasında 1 milyar 920 milyon ton sera gazı emisyonunu engelleyeceğiz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında alınan ve alınacak önlemleri paylaştı. Bakan Kurum paylaşımında, "Dünyamızı etkileyen iklim değişikliğiyle ulusal ölçekte mücadele ediyor, uluslararası çabaya destek veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini azaltmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelede, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarında yüzde 21'e varan artıştan azalma hedefliyoruz. 2012 - 2030 yılları arasında 1 milyar 920 milyon ton sera gazı emisyonunu engelleyeceğiz. Binalarda yağmur suyu toplama sistemini zorunlu hale getirdik. Enerji savurmayan güçlü yalıtımlı binalar inşa ediyoruz. Binalarda sıfır atık sistemini yaygınlaştırıyoruz. Yerel yönetimlerimizin iklim değişikliği çalışmalarına destek oluyoruz. Akıllı şehir ve sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırarak ülkemizin her yerinde enerji verimli, iklime duyarlı yeni yerleşim alanları kuruyoruz. Ulaşımda emisyon azaltacak çalışmalar yapıyoruz. Son 2 yılda korunan alanlarımızı yüzde 9'dan yüzde 10,6'ya çıkardık. Millet bahçeleri ve ekolojik koridorlarımızla yutak alanlarımızı artırıyoruz. Ülkemiz için Bölgesel Doğa Temelli Çözümler Katalogları hazırlıyoruz. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürüttüğümüz Sıfır Atık Projesi kapsamında atıkların geri kazanım oranını 2035'te yüzde 60'a çıkaracağız. 2050'de evsel atıkların bertarafına düzenli depolama ile son vereceğiz. Ülkemizde yüzde 3,2 olan arıtılarak yeniden kullanılan atık su oranını 2023 yılında yüzde 5'e, 2030 yılında ise yüzde 15'e çıkaracağız. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretim kapasitesini artıracağız. Çevre dostu ulaşım araçlarını destekliyoruz. Yerli elektrikli otomobilimizi üretiyor, elektrikli şarj istasyonlarını arttırıyoruz. Yürüyüş ve bisiklet yolları yapıyor, egzoz emisyonunu düşürüyoruz. 7 bölgemize 'Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planları'nı hazırladık. İklim Kanunu'muzla mücadelemizi, kuracağımız İklim Değişikliği Platformu ve İklim Değişikliği Araştırma Merkezimizle de bilimsel araştırmalarımızı hızlandıracağız. İklim değişikliğiyle mücadelede 'İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı'mızı 2030-2050 hedeflerimiz çerçevesinde güncelleyerek emanetimiz olan ve çocuklarımıza bırakacağımız dünyamız için durmadan çalışacağız" dedi. - ANKARA

Sosyal paylaşım sitesi, Murat Kurum, Twitter, Enerji, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Kurum: '2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarında yüzde 21'e varan artıştan azalma hedefliyoruz' - Son Dakika


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