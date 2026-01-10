Bakan Kurum, Antalya\'da "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni"nde konuştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Buradan, Antalyalı hemşehrilerimin huzurunda, sürekli tuttuğumuz sözlerden birini daha vermek istiyorum. Allah'ın izniyle 500 bin sosyal konut projemizin ilk evlerini Mart 2027'de teslim edeceğiz. Hızlı olacağız çünkü bu projeyle tüm Türkiye kazanacak." dedi.

Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Yüzyılın Konut Projesi 500 bin sosyal konut kapsamında "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni"nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telgraf mesajı okundu.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, Antalya'nın Akdeniz'in mavisini, Torosların heybetiyle buluşturan tarihiyle, doğasıyla Türkiye'nin incisi, milletin göz bebeği olduğunu, tarımıyla bereketin, üretimiyle ticaretin, yaşam kalitesiyle huzurun adı olduğunu söyledi.

Bu yıl bütün dünyanın gözünün bir kez daha Antalya'da olacağına işaret eden Kurum, bu yıl Antalya'da dünyanın en önemli iklim zirvesi olan COP31'e ev sahipliği yapılacağını, Türkiye'nin COP31 başkanlığıyla çok önemli kazanım elde ettiğini vurguladı.

Bu zirvede tüm ülkelerin iklim değişikliğiyle ilgili karar alırken Türkiye'nin, Antalya'nın sözüne bakacağını, verilen her kararın altında Türkiye'nin imzasının olacağını dile getiren Kurum, "Bütün dünyaya bir kez daha Türkiye'nin organizasyon gücünü, vizyonunu Antalya'mızın misafirperverliğini göstereceğiz. En önemlisi de zirveye 196 ülkeden 80 bini aşkın ziyaretçi gelecek. Bu misafir akını, Antalya'mızın esnafına, üretimine, tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak. Antalya'mızın bu tarihi görevi hakkıyla yerine getireceğine yürekten inanıyor, şimdiden COP31 zirvemiz Antalya'mız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı, uğurlu olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

"'Hükümet bu enkazın altında kalır' diyenler oldu asla kulak asmadık"

Kurum, Antalya'da büyük yangınlar yaşandığını, vatandaşların imdadına beraber koştuklarını belirterek, o gün bir söz verdiklerini, "Bu saatten sonra hepimiz Antalyalıyız, hepimiz Manavgatlıyız, size çok daha güzel evler yapacağız" dediklerini hatırlattı.

Elazığ ve İzmir depremlerinde, Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sellerde yaraları hızlıca sardıklarını ifade eden Kurum, şöyle devam etti:

"Hamdolsun yangınlardan sadece 1,5 yıl sonra Cumhurbaşkanı'mız geldi sözünü verdi, biz de 900 afet konutumuzu Antalyalı kardeşlerimize teslim ettik. Biz konutları teslim ettikten sadece 1 ay sonra 11 ilimiz asrın felaketine uyandı, yer yerinden oynadı. Yükümüz ağır, acımız derindi. Sarsıldık ama yıkılmadık, canımız yandı ama bir an bile ümitsizliğe kapılmadık. Enkaz başında 'Allah devletimize zeval vermesin' diyen milletimizin duasıyla çalışmaya başladık. 'Biz yine yaparız' dedik. Dudak bükenler oldu, inanmadılar dönüp bakmadık. 'Hükümet bu enkazın altında kalır' diyenler oldu asla kulak asmadık. 'Deprem siyaseti lafla değil sözle değil hizmetle, eserle olur' dedik. Depremden sadece 15 gün sonra 'Bismillah' diyerek ilk temellerimizi attık. ve hep aynı sözü söyledik: 'Yıl sonuna kadar yuvasına kavuşmayan tek bir kardeşimiz kalmayacak' dedik. Dile kolay bir taraftan enkazı kaldıracaksınız bir taraftan geçici barınma yerleri kuracaksınız bir taraftan inşa faaliyetlerine başlayacaksınız. 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimle 7 gün 24 saat çalıştık, gecemizi gündüzümüze kattık."

Bu gayretin meyvesini aldıklarını, 27 Aralık'ta milletin coşkusuna ortak olduklarını ve 11 ilde 455 bin konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini aktaran Kurum, deprem bölgesinde 2 milyon vatandaşı evinin anahtarına, dükkanlarına kavuşturduklarını söyledi.

Bakan Kurum'un "Bu başarının büyük mimarı da umudunu hiç kesmeyen, sabırla bekleyen aziz milletimiz olmuştur. Şimdi o güzel milletimizin duygularını anlatan bir videomuz var, onu sizinle paylaşmak istiyorum" sözlerinin ardından video gösterildi.

"500 bin dar gelirli kardeşimizi ev sahibi yapmak için yola çıktık"

Kurum, bu destansı başarıya rağmen bugün hala Türkiye'nin bu başarısını hazmedemeyenler, yeniden ayağa kalkan 11 şehri içine sindiremeyenler olduğuna dikkati çekti.

Bir yandan asrın inşasını bitirdiklerini, bir yandan da TOKİ ile inşa ettikleri sosyal konut sayısını 1 milyon 750 bine ulaştırdıklarını dile getiren Kurum, "Şimdi sıra biriktirdiğimiz bu eşsiz tecrübeyi 81 ilimize taşımak dedik. Yüzyılın Konut Projesi'yle 500 bin dar gelirli kardeşimizi ev sahibi yapmak için yola çıktık. Öyle muazzam bir proje hazırladık ki bu projeyle dar gelirli kardeşlerimiz sadece ev hayaline ulaşmayacak, hayallerin ötesinde bir yaşama kavuşmuş olacak." diye konuştu.

Bu projede mahalle kültürünün yeniden ayağa kaldırılacağını ve 500 mahalle konağı yapacaklarını aktaran Kurum, mahalle konaklarında anaokulları, aile sağlığı merkezleri, gündüz bakımevleri, sosyal ve sportif alanların yer alacağını söyledi.

Projenin ilk kurasını 29 Aralık'ta Adıyaman'da çektiklerini hatırlatan Kurum, bu hafta Siirt'ten Artvin'e, Bingöl'den Antalya'ya 14 ilde daha "bismillah" dediklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte bugün de hem Bingöl'de 2 bin 59 konut için hem de Antalya'mızda 13 bin 213 konut için toplamda 15 bin 272 sosyal konutumuzun kuralarını çekeceğiz. Antalya'mızdaki sosyal konutlarımızın 12 bini merkezde, 70'i Akseki'de, 200'ü Elmalı'da, 47'si Gündoğmuş'ta, 50'si İbradı'da, 196'sı Korkuteli'nde, 500'ü Manavgat'ta, 150'si de Serik'te olmak üzere projelerimizi çalıştık. Tabii şehit ve gazi yakınlarımıza, gençlerimize, 3 çocuk sahibi vatandaşlarımıza ayrıcalık veriyor olacağız. Onlar isimlerini beklerken ilk kurada çıkmazsa, genel kategorisinde bir şansları daha olacak. Şimdi diyeceksiniz, bu güzel evleri, bu muazzam konakları ne zaman bitireceksiniz? Ben buradan, Antalyalı hemşerilerimin huzurunda, sürekli tuttuğumuz sözlerden birini daha vermek istiyorum. Allah'ın izniyle 500 bin sosyal konut projemizin ilk evlerini Mart 2027'de teslim edeceğiz. Hızlı olacağız çünkü bu projeyle tüm Türkiye kazanacak."

Konut sayısı arttıkça kira fiyatlarının düşeceğini, "1,5 trilyon dolarlık bu projeyle 300'e yakın sektörün canlanacağını, istihdamın artacağını, ekonominin güçleneceğini" belirten Kurum, "Kim hangi gündemin peşinde koşarsa koşsun biz 24 yıldır Türkiye siyaset tarihine 'Yaparsa AK Parti yapar' sözünü yazdıran Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, millet aşkı memleket sevdasıyla, samimiyetle, gayretle çalışmaya devam edecek 500 bin sosyal konutumuzu da daha önceki sözlerimizde olduğu gibi alnımızın akıyla bitireceğiz. 11 ilimizde nasıl biz değil eserlerimiz konuşuyorsa, Ev Sahibi Türkiye kampanyamızda da 81 ilimizde 500 bin sosyal konutumuz konuşacak." ifadelerini kullandı.

"Antalya'ya yaklaşık 53,5 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik"

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur da TOKİ olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye'nin dört bir yanında yüz binlerce projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Geçmişle geleceği buluşturan, insanı merkeze alan, şehirle uyumlu konutlar ve sosyal donatılar inşa ettiklerini vurgulayan Sungur, 2019'da 50 bin, 2020'de 100 bin ve 2022'de 250 bin konutu kapsayan sosyal konut kampanyalarını başlatarak dar gelirli vatandaşları ev sahibi yaptıklarını ifade etti.

Antalya'ya yaklaşık 53,5 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini ifade eden Sungur, şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edilen 500 bin sosyal konut kampanyası ile Antalya'ya yeni konutlar kazandıracaklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum, "Artık kura zamanı. Antalya ve Bingöl'de kurada isimleri çıkan hak sahibi kardeşlerime şimdiden konutları hayırlı olsun diyorum" sözleriyle protokol üyelerinin de katılımıyla kura çekilişini başlattı.

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Menderes Türel ve vatandaşlar katıldı.