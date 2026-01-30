Bakan Kurum, Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi 778 Konut Kura Çekim Töreni\'nde konuştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Yüzyılın Konut Projesi ile 500 bin sosyal konutu millete kazandırmak için hızla çalıştıklarını belirterek, "Şu ana kadar 35 ilimizde kuralarımızı çektik, 127 bin hak sahibi kardeşimizi belirledik. Allah'ın izniyle önümüzdeki günlerde İstanbul'un kuraları için yine bir araya geleceğiz, 100 bin sosyal konutun hak sahiplerini belirleyeceğiz. İstanbul'umuzda bir taraftan da kiralık konutlarımız olacak, onun da sürecini ayrıca ilerleteceğiz." dedi.

Bakan Kurum, Fetihtepe Mahallesi'nde düzenlenen Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi 778 Konut Kura Çekim Töreni'nde yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede dünyanın parmakla gösterdiği bir başarıya imza atarak 455 bin yuvayı sahiplerine kavuşturduklarını söyledi.

Dönüşümü sadece konut olarak görmediklerini, buna topyekun bir anlayışla baktıklarını dile getiren Kurum, konutların bulunduğu alanlara park, bahçe, okul, cami ve iş yerleri yaptıklarını, çarşı ve meydanları yenilediklerini, tarihi ve kültürel yapıları aslına uygun şekilde onardıklarını, 11 ilde bu anlayışla çalıştıklarını ifade etti.

Kurum, deprem bölgesindeki çalışmalarla Türkiye'nin kentsel dönüşüm alanında büyük birikim ve tecrübeye ulaştığını vurgulayarak, "İnanın dünyada hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı bir süreçten bahsediyorum. Bırakın bu evleri bitirmek, birçok ülke böyle bir inşa sürecinin organizasyonunu bile yapamaz. İşte görüyorsunuz bugün ABD'de, Almanya'da bir afet olduğunda vatandaşını sigorta şirketinin insafına terk eden bir anlayış varken, bugün Türkiye artık afet öncesi ve sonrası hızlı, kaliteli konut üretiminde de kentsel dönüşüm tecrübesinde de tüm dünyada bir numaradır. Bu devletimizin, milletimizin gücüdür. Bu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın orada milletimize olan sevgisidir." diye konuştu.

Bölgede kazandıkları tecrübeyi İstanbul başta olmak üzere 81 ile taşımak istediklerini kaydeden Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin şunları dile getirdi:

"Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Yüzyılın Konut Projesi ile 500 bin sosyal konutu milletimize kazandırmak için hızla çalışıyoruz. Şu ana kadar 35 ilimizde kuralarımızı çektik, 127 bin hak sahibi kardeşimizi belirledik. Allah'ın izniyle önümüzdeki günlerde İstanbul'un kuraları için yine bir araya geleceğiz, 100 bin sosyal konutun hak sahiplerini belirleyeceğiz. İstanbul'umuzda bir taraftan da kiralık konutlarımız olacak, onun da sürecini ayrıca ilerleteceğiz. Bu iki büyük tecrübenin hızla yansıtılması gereken bir yer var. O da Türkiye'nin bağımsızlığının anahtarı olarak gördüğümüz İstanbul'umuzdur. İstanbul'umuzun her an deprem tehdidiyle yaşayan milyonlarca kardeşimize ev sahipliği yaptığını ve İstanbul'un depreme hazırlanma sürecinin bu ülke için bir beka, varlık-yokluk meselesi olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Bu anlayışla da hareket ediyoruz."

Bakan Kurum, İstanbul'u kentsel dönüşümle yenileyeceklerini, sosyal konutlarla güçlendireceklerini, vatandaşları deprem korkusunun olmadığı güvenli bir kentte yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.

"Buradaki kentsel dönüşüme taş koyanlar, bizleri kentsel dönüşüme engel olmakla suçluyor"

Bu işlerin tamamını ana muhalefete rağmen yaptıklarını aktaran Kurum, "Biz Okmeydanı'nda canımızı dişimize takmış çabalarken, mahkeme kapılarına koşanları, yalanlarla insanımızı dönüşümden uzaklaştırmaya çalışanları asla unutamayız. O gün burada vatandaşımızı kandırmaya çalışanlar, şimdi aynı şeyi deprem bölgesinde yapıyorlar. 3 yıldır deprem bölgesine uğramayanlar, şimdi tüm mesaisini tek çivi çakmadıkları 11 ilimizde yapılanları karalamak için harcıyor. Buradaki kentsel dönüşüme taş koyanlar, 8 aydır bu proje bitmesine rağmen bekletenler 'Bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümü yapacağız.' diyerek, çalışan bizleri kentsel dönüşüme engel olmakla suçluyor." şeklinde konuştu.

Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özgür Bey, senin yönettiğin hangi şehirde bir gayret ortaya konmuş da Murat Kurum oraya destek olmamış? Hangi belediye başkanı kentsel dönüşümde destek istemiş de biz kapımızı kapatmışız? Hangisi bir proje getirmiş de biz 'Hayır' demişiz? Bir tane söyle, bir tane. Bizim başlattığımız ama partinize geçince yarım bıraktığınız kentsel dönüşüm projeleri var ya o projeleri 'Kentsel dönüşüme engel oluyor.' dediğin Murat bitiriyor. Ben İstanbul'a her geldiğimde bir kentsel dönüşüm projesine imza atıyorum. Sen bugüne kadar ne yaptın?

Aynı Özgür Bey gitmiş, 'Deprem bölgesinde yanınızdayız.' diyor. 3 yıldır neredeydin ya? Sen ne yaptın diye sormazlar mı adama? Bir çivi çakmadınız, bir çivi. 3 yıldır ortada yok, şimdi biz evleri teslim ettik, akılları başlarına geldi. Panikledi, arka arkaya tüm adamlarını gönderiyor, kendi gidiyor. Kendisinin ruh sağlığını iyi görmüyorum. Onu da anlamak lazım, zor bir süreçten geçiyor. Kendince bir taraftan Silivri'yi, diğer taraftan Ankara'yı idare ettiğini zannediyor. Aradan 'Acaba ben çıkar mıyım, aday olabilir miyim?' diye çırpınıyor. Sanıyor ki bunları da kimse görmüyor. Ama şunu da bilmiyor, vesayetle siyaset olmaz. Gölgede duranın gölgesi olmaz Özgür Bey, sen önce o gölgelerden çıkacaksın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 24 yıldır olduğu gibi millet için çalışacaklarını vurgulayan Kurum, milleti daha yaşanabilir şehirlere, sağlam yuvalara, huzurlu yeşil alanlara kavuşturmak için mücadele edeceklerini, bunu da kime rağmen yapmaları gerekiyorsa yapacaklarını kaydetti.

"Yapılamaz" denilen Okmeydanı'nda 939 ev ve iş yerini, parkları, bahçesi, otoparkı, yürüyüş yollarıyla tamamladıklarını, bundan sonrasında da aynı gayretle çalışacaklarını dile getiren Kurum, "Hatırlayın, dediler ki, 'Yapılamaz, bu proje bitirilemez. Okmeydanı'nda kentsel dönüşüm olmaz. Burada konutları yapacaklar, Katarlılara satacaklar.' Burada Beyoğlulu kardeşim dışında bir tane adam yok. Burada yine Beyoğlulu kardeşlerimiz yaşayacak. Okmeydanı'nda yaşayan kardeşlerimiz yaşayacak. Burada yürüyüş yollarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle annelerimiz, yavrularımız inşallah huzur içerisinde yaşayacak. Olası bir depreme karşı güven içerisinde oturacak." ifadelerini kullandı.

Törende, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz da birer konuşma yaptı.

Beyoğlu Müftüsü Dr. Mehmet İzci'nin yaptığı duanın ardından 778 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.