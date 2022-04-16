Bakan Kurum: "Yeni zaferleri de yeni destanları da sizlerle birlikte yazacağız" - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kurum: "Yeni zaferleri de yeni destanları da sizlerle birlikte yazacağız"

16.04.2022 21:04

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Gölbaşı İlçe Teşkilatının iftar programına katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Gölbaşı İlçe Teşkilatının iftar programına katıldı.

(2)

Bakan Kurum: "Biz 2023 seçimini de 2024 seçimini de yeni zaferleri de yeni destanları da sizlerle birlikte yazacağız"

Bakan Kurum: "Liderimiz, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kere daha rekor bir oyla seçerek Türkiye'yi küresel aktör, bölgesel bir süper güç yapacağız"

Bakan Kurum: Yeni zaferleri de yeni destanları da sizlerle birlikte yazacağız
Bakan Kurum: Yeni zaferleri de yeni destanları da sizlerle birlikte yazacağız
Bakan Kurum: Yeni zaferleri de yeni destanları da sizlerle birlikte yazacağız

YORUMLAR
500
BAKAN KURUM VAN'DA TOPLU AÇILIŞ YAPIP, YENİ KONUTLAR İÇİN MÜJDE VERDİ BAKAN KURUM VAN'DA TOPLU AÇILIŞ YAPIP, YENİ KONUTLAR İÇİN MÜJDE VERDİ Bakan Kurum Van'da toplu açılış yapıp, yeni konutlar için müjde verdi (2) Bakan Kurum Van'da toplu açılış yapıp, yeni konutlar için müjde verdi (2)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 'Yeni zaferleri de yeni destanları da sizlerle birlikte yazacağız' - Son Dakika


Son Dakika
20:38 Maç golle başladı! Kadıköy'de nefes nefese geçen karşılaşma
20:33 Zelenski: İngiltere, ABD, İtalya ve Türkiye'nin Ukrayna'nın güvenliğinin garantörü olmaya hazır
20:29 İsrail'in Filistin'e saldırılarını paylaşan Bella Hadid'e Instagram sansür uyguladı
20:09 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 86 yeni vaka tespit edildi
20:07 4 gün önce annesini kaybeden Göztepeli futbolcu, maç öncesi gözyaşlarına hakim olamadı
19:37 Finale adını yazdıran takım belli oldu! Liverpool, Manchester City'i 3-2 mağlup etti
19:35 Bilim Kurulu toplantısı öncesi Bakan Koca'nın "eski normal" mesajı: En azından üç yıl öncekine çok yaklaştık
19:29 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski acı tabloyu paylaştı: Yaklaşık 5 bini çocuk olmak üzere en az 20 bin kişi hayatını kaybetti
19:22 Cem Yılmaz Ahu Yağtu sorularını cevaplamak istemedi: Çocuk var, şimdi olmaz
19:18 Selahattin Paşalı ve Lara Tümer evlendi! Nikahtan kareler sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 21:21:12. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Kurum: "Yeni zaferleri de yeni destanları da sizlerle birlikte yazacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement