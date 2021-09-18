BAKAN KURUM EVİ YANAN AİLELERLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

Bakan Kurum: Antalya ve Muğla'da yanan 2 bin 516 binanın 1100'ü yıkıldı (2)

EVİ YANAN AİLELERLE GÖRÜŞTÜ

Türkiye'nin en büyük yangının çıktığı Antalya'nın Manavgat ilçesinde temaslarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve AK Parti Antalya milletvekilleriyle yangından zarar gören Oymapınar, Güzelyalı, Karavca, Saraçlı ve Karaöz mahallelerini ziyaret etti. Bakan Kurum, burada evleri yanan ailelerle görüşüp, sorunlarını dinledi.