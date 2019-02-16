Bakan Kurum: "Hakkari Huzura Kavuşmuş"

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ABD'de Acil Durum: Trump Hangi Yetkilere Sahip Olacak, Yetkilerini Nasıl Kullanabilecek?

Trump, Bildirgeyi İmzalayıp ABD'de Ulusal Acil Durum İlan Etti

Eski Fotoğraflar İş Sahibi Yaptı! 45 Yıl Önce Babası ve Dedesinin Yaptığı İşi Yapmaya Başladı