Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum, hemşehrileriyle bayramlaştı
Son Dakika Politika Haber

Bakan Kurum, hemşehrileriyle bayramlaştı

58 dakika önce

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da hemşehrileriyle bayramlaştı.

Bakan Kurum, hemşehrileriyle bayramlaştı, System.String[]
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da hemşehrileriyle bayramlaştı. 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bayram namazını Sultan Selim Camii'nde kıldı. Bakan Kurum'a Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun eşlik etti. Bakan Kurum, namaz sonrası cami önünde hemşehrileriyle tek tek bayramlaştı.
Ardından açıklamada bulunan Bakan Kurum, tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutladı.  Konya'nın baba ocağı olduğunu ve her bayram olduğu gibi bu bayramda da akraba ve yakınlarıyla bayramlaşmak için kente geldiğini ifade eden Bakan Kurum, "Bayramlar bize, komşuyu, yardıma ihtiyacı olanları tekrar hatırlatıyor. Hepsine el uzatmamız gerektiğini bize her bayramda hatırlatıyor. Biz de ihtiyacı olan vatandaşlarımıza uzatacağız. Onlara yardım elimizi, dostluk elimizi uzatacağız ki, biz Türk milleti olarak dünyada en çok yardım eden milletiz" dedi.  
 


- Konya
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:22 Kaynak: DHA
Murat Kurum, Konya, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyanın 1 numarası Beyonce Mr.Jade hayranı çıktı Bakan Albayrak: AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz Bakan Hulusi Akar: Generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil YSK'nın seçim kurulu ile ilgili son kararına AK Parti'den itiraz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 11:20:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum, hemşehrileriyle bayramlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]