Spor ve sporculara desteklerini esirgemediklerini vurgulayan Kurum, "100. yılımızda Beysu Konyaspor şampiyon oldu. Hocamız 100. yılımızı kutlarken 'Bir maçımıza gelirsiniz, inşallah o maçta şampiyon oluruz.' demişti. Maça geldik, şampiyon olduk. Hocamızı ve sporcularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bakan Kurum, Konyaspor Basketbol takımını kutladı - Son Dakika

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