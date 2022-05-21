BAKAN KURUM, MERSİN'DE GENÇLERLE BULUŞTU

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Mersin Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Gençlik Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Mersin Gençlik Kolları tarafından Akdeniz ilçesindeki millet bahçesinde düzenlenen 'Gençlik Buluşması'na katıldı.

Etkinlikte gençlere hitap eden Bakan Kurum, " İstanbul'un fethinin 569'uncu yıldönümünü de büyük bir coşkuyla, heyecanla Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Atatürk Havalimanı'na yapacağımız millet bahçesinde tüm İstanbul ve Türkiye ile kutlayacağız. Biz atalarımızdan, ecdadımızdan çalışmayı, büyüklere saygıyı, hakkı, adaleti öğrendik. Şimdi muhalefete bakıyorsunuz 'hak, hukuk, adalet' diyorlar. Aslında ötekileştiren, ayrıştıran bir zihniyetle de maalesef karşı karşıyayız. Dünyanın en güzel bahçelerinden, sayılı parklarından biri olacak. Burada gençlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız oynayacaklar, eğitim alacaklar. Kültür merkezlerinde her türlü faaliyetler yapılacak. Orada deneyler, robotik atölyeler yapılacak. İklim değişikliğiyle mücadele edeceğiz. Tıpkı Mersin'de, Akdeniz'de, 81 ildeki 445 millet bahçesinde olduğu gibi burayı da imara, ranta açmayacağız? diye konuştu.

'HAYALLERİMİZİ, HEDEFLERİMİZİ SİZLERLE BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Muhalefetin tavrını eleştiren Bakan Kurum, "Biz 'Ağaç dikeceğiz.' diyoruz, onlar 'Yıkacaksınız.' diyor. Biz 'Kültür merkezi yapacağız, burayı bir kültür ve doğa projesi yapacağız, burada insanlarımız kaynaşacak, bütünleşecek, burada birlik ve beraberlik artacak.' diyoruz, onlar 'Burayı Katarlılara satacaksınız.' diyorlar. Onlar iftira ata dursunlar, onlar hepimizi, bütün vatandaşlarımızı, yüklenici firmaları, projecileri, bizim idaremizdeki arkadaşlarımızı tehdit etmeye devam etsinler. Biz, sizin gibi kıymetli gençlerimizle, vatandaşlarımızla yol yürümeye devam edeceğiz. Hedeflerimiz, hayallerimiz var. Bu hayalleri inşallah sizlerle birlikte bir bir gerçekleştirmeye devam edeceğiz? dedi.

Program sonunda gençlerle fotoğraf çektiren Bakan Kurum, ardından katılımcılarla sohbet etti.