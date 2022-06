Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Çankırı'da konuştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dodurga'da 3 Temmuz'da yapılacak seçimde kazanacakları zaferin 2023 ve 2024 yılındaki seçimlerin işaret fişeği olacağını belirterek, "Burada parlayan kıvılcım, gönülleri ısıtan bir milli irade ateşine dönüşecek." dedi.

Bakan Kurum, yeniden belde statüsü kazanan ve 3 Temmuz'da seçim yapılacak Orta ilçesine bağlı Dodurga'yı ziyaret etmek üzere geldiği Çankırı'da Şabanözü ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Burada Bakan Kurum'u Vali Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ile protokol üyeleri karşıladı.

Şabanözü Belediyesini ziyaret eden Kurum, Belediye Başkanı Faik Özcan'dan ilçe hakkında bilgi aldı.

Ardından Orta ilçesinde vatandaşları selamlayan Kurum, daha sonra Dodurga beldesine gitti.

Belde meydanında düzenlenen mitingde konuşan Kurum, projelerini milletin hayır duasını almak için yaptıklarını söyledi.

Milletin refah ve huzur içinde yaşadığı, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek istediklerini belirten Kurum, "Attığımız her adımda, koyduğumuz her taşta, gerçekleştirdiğimiz her projede kararı milletimizle birlikte alıyoruz. Birlikte bu eserlere imza attık. Büyük Türkiye'nin mimarı liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi, bizim siyasetimiz, eser ve hizmet siyasetidir. Biz siyasette başkaları gibi makam ve mevki elde etmek için değil, millete ve memlekete hizmet etmek için bulunuyoruz. Bu düsturdan hareketle ilkemiz, 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde eğitimden sağlığa, tarımdan ekonomiye, savunma sanayisinden şehirciliğe kadar her alanda Türkiye'nin son 20 yılda çağ atladığına dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti:

"Bugün de dünyayı etkileyen salgınla, ekonomik daralmayla, küresel terörle, iklim değişikliğiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bütün dünya bu süreçte sıkıntıya girdi. Hamdolsun, Sayın Cumhurbaşkanı'mız tüm sektörlerimize, tüm vatandaşlarımıza destek olacak adımları attı. Hiçbir vatandaşımızı açıkta bırakmadı. Nerede bir afet oldu, biz iki saat sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla afet bölgesine gittik, vatandaşlarımızın yarasını hızlı şekilde sardık. Vatandaşlarımız, üreticimiz, sanayicimiz, çiftçimiz yine bu süreçte sıkıntıya girdi. Hep birlikte onlara verilmesi gereken destekleri verdik, vermeye de devam edeceğiz. Bu zorlukların üstesinden hep birlikte geleceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız."

Bakan Kurum, hukuk mücadelesi sonucunda yeniden belde olan Dodurga'ya da elleri boş gelmediğini dile getirdi. Dodurga'nın yeni hizmetlere, yeni projelere, yeni eserlere doyacağını anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Şimdi Dodurga'mız belde oldu, buraya yeni bir belediye binası lazım. Atıl vaziyette olan belediye binamızla ilgili çalışma yürüteceğiz. Dodurga'ya yakışır yeni belediye hizmet binasını sizlere armağan edeceğiz. Orta ilçemizden buraya doğru doğal gaz hattı hazırlığı süreci var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'mızla da görüştüm. Dodurgalı gençlerimiz, kadınlarımız, yavrularımız ve amcalarımızı artık daha güzel gelecek bekliyor. Artık kömür taşımayacaklar, odunlarla soba yakmak zorunda kalmayacaklar. İnşallah 2023'te Dodurga'da evlerimiz doğal gazla ısınacak. İnşallah Dodurga'ya gençlerimizin, kadınlarımızın hoşça vakit geçireceği bir millet bahçesi kazandıracağız. Beldemizin tarihi ve kültürel birikimini çok iyi biliyoruz. Bu değerlerimizi ortaya çıkaracak meydan düzenlemesi yapacağız. Buradan büyük bir müjdeyi sizlerle paylaşıyorum. TOKİ'mizle bugüne kadar tüm Türkiye'de son 20 yılda 1 milyon 100 bin konutu ürettik, vatandaşlarımıza evlerini, konutlarını, sıcak yuvalarını teslim ettik. İnşallah TOKİ'mizle Orta ve Dodurga'mızda kira öder gibi ev sahibi olabileceğiniz sosyal konut projelerimizi başlatıyoruz. Orta ilçemize 175, Dodurga'mıza 150 sosyal konut sözümüzü sizlere veriyoruz. Dodurga'da ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayıncaya kadar bu projeleri yapmaya devam edeceğiz. Şimdiden yeni yuvalarımız, yeni dükkanlarımız hayırlı uğurlu olsun."

Dodurga'da yapılacak seçimle herkese güzel bir demokrasi dersi verileceğine işaret eden Kurum, "Dodurga'da kazanacağımız bu zafer, 2023 ve 2024 yılındaki seçimlerin işaret fişeği olacak. Burada parlayan kıvılcım, gönülleri ısıtan bir milli irade ateşine dönüşecek. Burada seçimlerle, milletimizin iradesiyle, demokrasiyle güçlenen sandığa düşen cemre, çığ gibi büyüyerek 2023 ve 2024'te Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve Cumhur İttifakı'mızın zaferi olacak." diye konuştu.

"Daha büyük refah payını bütün toplum kesimleriyle paylaşacağız"

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu da dünyanın Kovid-19 salgını sürecinden geçtiğini, birtakım problemler ve sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde sıkıntıların aşılacağını dile getiren Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Çok kalmadı. Haftaya bütün çalışanlarımıza en az yüzde 40 olmak üzere bütün maaş ve ücretlere zam şimdiden hayırlı olsun. Üniversitede yarım kalan öğrenimlerini devam ettirebilsinler istiyorduk yavrularımız. Allah'ın izniyle haftaya inşallah bu kanun teklifini de Türkiye Büyük Millet Meclisine vermek suretiyle her ne nedenle olursa olsun, terör irtibat ve iltisakı dışında, ne zamandan beri olursa olsun, süresiz şekilde, öğrencilikle ilişiği kesilen bütün öğrencilerimize af hayırlı uğurlu olsun. Bütün memurlarımızla ilgili 3600 ek göstergeyi de Allah'ın izniyle önümüzdeki hafta teklif olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine getiriyoruz. Dolayısıyla işçimizi, çiftçimizi, memurumuzu, esnafımızı, sanayicimizi, toplumumuzun bütün kesimlerinin alım gücünü artırmak suretiyle bu konuda daha büyük refah payını bütün toplum kesimleriyle paylaşacağız ve Allah'ın izniyle mutlu, müreffeh, güvenli şekilde geleceğe hep birlikte emin adımlarla ilerleyeceğiz."

Mitinge Milletvekili Çivitcioğlu ile Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Çelik, MHP İl Başkanı Ahmet Kurt, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Kurum ile beraberindekiler, Orta Belediyesini de ziyaret etti.