Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesine girilmeyecek - Son Dakika

Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesine girilmeyecek

-Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesine girilmeyecek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: -"15 Ekim itibarıyla "Beyaz Adalar" kısmında göle girilmeyecek, yüzülmeyecek ve plaj kullanılmayacaktır" -" Bakanlık olarak, Beyaz Adalar bölgesinde yaklaşık 1,5 kilometrelik sahil şeridindeki...

- Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesine girilmeyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

-"15 Ekim itibarıyla "Beyaz Adalar" kısmında göle girilmeyecek, yüzülmeyecek ve plaj kullanılmayacaktır"

-" Bakanlık olarak, Beyaz Adalar bölgesinde yaklaşık 1,5 kilometrelik sahil şeridindeki taşıma kapasitesine bağlı olarak ziyaretçi sayısını belirleyecek çalışmamızı da başlattık"

BURDUR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar' bölgesinde 15 Ekim itibarıyla göle girilemeyeceğini, yüzülemeyeceğini ve plajın kullanılamayacağını açıkladı. Bakan Kurum, "Bakanlık olarak, Beyaz Adalar bölgesinde yaklaşık 1,5 kilometrelik sahil şeridindeki taşıma kapasitesine bağlı olarak ziyaretçi sayısını belirleyecek çalışmamızı da başlattık" dedi.

Bakan Murat Kurum, Salda Gölü'nün Türkiye'nin eşsiz güzelliklerinden biri olduğunu ifade ederek, bu doğa harikasının hep güzel kalması ve nesiller boyunca yaşaması gerektiğini vurguladı. Kurum, tüm çalışmalarının bu yönde olduğunu kaydederek, bölgedeki ekosistemi ve su kalitesini sürekli olarak takip ettiklerinin altını çizdi.

"Bölgedeki kaçak yapıları yıktık"

Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımızın kararıyla korunan alan büyüklüğünü 7 kat artırdığımız ve Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Salda ve çevresinde yapılaşmayı yasakladık. Bölgedeki kaçak yapıları yıktık ve sadece vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gidereceği, doğal malzemelerden oluşan kullanım alanları oluşturduk. Göl yakınına araç park edilmesini engelledik. Göl çevresini dumansız hava sahası ilan ettik. 24 saat aktif kamera sistemi ile bölgeyi koruma çemberine aldık ve vatandaşlarımızın da www.saldagolu.gov.tr adresinden anbean takip etmesine olanak sağladık" dedi.

"Göle girilmeyecek"

Salda'nın korunmasına dair; akademisyenler ve STK temsilcilerinden oluşan Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulunun tavsiyelerini uygulamaya geçirdiklerini belirten Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Kurulun yeni tavsiye kararı doğrultusunda Salda Gölü ve çevresinde aldığımız tedbirlere bir yenisini daha ekledik. Salda Gölü'nü diğer göllerden ayıran en önemli özellik; eşsiz beyaz kumsalıdır. Bu kumsal rengini hassas bir ekolojik etkileşime borçludur. Vatandaşlarımızın büyük bir bölümü bu alanı ziyaret ediyorlar. Dolayısıyla göl çevresinde en büyük tahribat bu alanda oluşuyor. Beyaz adalar bölgesi, endemik türlere ev sahipliği yapan ve adeta göle rengini veren yapıların kuluçka merkezidir. Bilimsel araştırmalar ve raporlar doğrultusunda aldığımız kararla bu yapıların ezilerek azalmasının önüne geçiyoruz. Buna göre; 15 Ekim itibarıyla "Beyaz Adalar" kısmında göle girilmeyecek, yüzülmeyecek ve plaj kullanılmayacaktır. Bakanlık olarak, Beyaz Adalar bölgesinde yaklaşık 1,5 kilometrelik sahil şeridindeki taşıma kapasitesine bağlı olarak ziyaretçi sayısını belirleyecek çalışmamızı da başlattık"

Kurum, "Kurulumuzun tavsiyesi doğrultusunda aldığımız bu yeni karar ve çalışma; Salda Gölü Çevre Koruma Projemizin bir parçasıdır. Bu kararla; Salda'nın eşsiz güzelliğini daha da korunaklı hale getiriyoruz. Tek gayemiz bu eşsiz güzelliği koruyarak gelecek nesillere aktarmak" şeklinde konuştu.

Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesine girilmeyecek
Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesine girilmeyecek
Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesine girilmeyecek
Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesine girilmeyecek
Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesine girilmeyecek
Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesine girilmeyecek
Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesine girilmeyecek
Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesine girilmeyecek
Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesine girilmeyecek
Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesine girilmeyecek
Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesine girilmeyecek
Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesine girilmeyecek
Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesine girilmeyecek

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Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 13:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesine girilmeyecek - Son Dakika

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