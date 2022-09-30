Tekirdağ haberleri... Bakan Muş, Tekirdağ'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ haberleri... Bakan Muş, Tekirdağ'da incelemelerde bulundu

30.09.2022 16:12

Tekirdağ haberi: TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Tekirdağ'da bakanlığıyla ilgili incelemelerde bulunup, iş insanlarıyla, 'Tekirdağ İş ve Ekonomi Dünyası ile İstişare' toplantısına katıldı.

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Tekirdağ'da bakanlığıyla ilgili incelemelerde bulunup, iş insanlarıyla, 'Tekirdağ İş ve Ekonomi Dünyası ile İstişare' toplantısına katıldı.

?Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tekirdağ programına Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek başladı. Vali Yıldırım'ın brifing alan Muş, Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu. AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Muş, ardından Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ve Tekirdağ Esnaf Odaları Birliği Başkanlığı'nı ziyaret ederek esnaflarla kısa süreli sohbet gerçekleştirdi.Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'na geçen Bakan Mehmet Muş, burada iş insanları ile basına kapalı 'Tekirdağ İş ve Ekonomi Dünyası ile İstişare' toplantısına katıldı.


YORUMLAR
500
Ticaret Bakanı Muş, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu Ticaret Bakanı Muş, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu Ahlat'ta 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' etkinliği Ahlat'ta 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' etkinliği
Kaynak: DHA

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Ekonomi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ haberleri... Bakan Muş, Tekirdağ'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:51 Ünlü sunucu Esra Erol'un yıllar önce Kalp Gözü adlı dizide oynadığı ortaya çıktı
21:20 Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın hastaneden paylaştığı fotoğrafta dikkat çeken detay: Kolunun kırıldığı yerdeki morluklar hala duruyor
21:07 Dünyanın en büyük yılanlarından biri Malezya'da ortaya çıktı: 77 kilo ağırlığındaki yılan, keçiyi büyük olarak yutmuş
20:30 Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak
20:13 Kadın futbolcu Alisha Lehmann'ın kalçalarına zum yapılmış videoyu paylaşan sunucuya Douglas Luiz'den sert tepki: Saygı nedir öğrenememişsin
20:08 Kocaeli'de kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan kıl payı dönüldü
18:48 KOM'dan suç örgütlerine karşı "Müsilaj 2" operasyonu: 236 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi
19:10 ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına bir tepki de KKTC'den: Ana vatan Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz
19:10 NATO'dan Rusya'nın ilhak kararı hakkında ilk açıklama: Asla tanımayacağız
18:27 Fortuna Sittard oyuncularına prim verdiği iddia edilen Burak Yılmaz'dan çok sert sözler: Çok utanç verici, bunların hepsi yalan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 22:26:08. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ haberleri... Bakan Muş, Tekirdağ'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement