Tekirdağ haberleri... Bakan Muş, Tekirdağ'da incelemelerde bulundu

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Tekirdağ'da bakanlığıyla ilgili incelemelerde bulunup, iş insanlarıyla, 'Tekirdağ İş ve Ekonomi Dünyası ile İstişare' toplantısına katıldı.

?Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tekirdağ programına Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek başladı. Vali Yıldırım'ın brifing alan Muş, Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu. AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Muş, ardından Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ve Tekirdağ Esnaf Odaları Birliği Başkanlığı'nı ziyaret ederek esnaflarla kısa süreli sohbet gerçekleştirdi.Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'na geçen Bakan Mehmet Muş, burada iş insanları ile basına kapalı 'Tekirdağ İş ve Ekonomi Dünyası ile İstişare' toplantısına katıldı.