Bakan Nebati, 'Konutlarda Isı Yalıtım Projesi'nin Bugün Başladığını Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konut başına 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli ve 0,99 faizli finansman imkanı sağlayan 'Konutlarda Isı Yalıtım Projesi'nin bugün başladığını açıkladı.

Nureddin Nebati, sosyal medya hesabında Konutlarda Isı Yalıtım Projesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Nebati'nin paylaşımı şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan tarafından duyurulan 'Konutlarda Isı Yalıtım Projesi'ni hayata geçirdik. Konut başına 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranlı finansman imkanı Ziraat Katılım, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından kullandırılacak olup, vatandaşlarımız bugünden itibaren bu imkandan yararlanmaya başlayabilecektir. Projeye katkılarından dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkür ederim."

Bakan Nebati, paylaşımında kredinin nasıl kullanılacağına dair de bilgiye yer verdi. Buna göre; kredinin yüzde 60'ı yalıtım sözleşmesinin ibrazıyla kalan yüzde 40'ı da proje tamamlanıp enerji kimlik belgesi alınmasıyla kullanılabilecek. Kredi, doğrudan yalıtım firmasının hesabına aktarılacak.

Bakan Nebati, konutlarda ısı yalıtımının önemini vurgularken şu bilgileri paylaştı:

" Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılık oranı yüzde 70.

Yıllık enerji ithalatı 50-60 milyar dolar.

Doğal gazın üçte biri konutlarda tüketiliyor.

Mevcut konutların yüzde 50'si yalıtımsız.

Bina ısı yalıtımıyla tasarruf potansiyeli az yüzde 35-45.

Sera gazı emisyonunun yüzde 10'u konutlarda ısı kaynaklı."