Bakan Özer: "Artık Milli Eğitim Bakanlığı olarak akademik yıla değil 12 aya bakacağız gençlerimizi hiç yalnız bırakmayacağız" - Son Dakika

BİLSEM'lerin Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi Atölye Tanıtım ve Açılış Programı'
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması
Adana, Sivas ve Düzce Bilim Sanat Merkezlerinin açılışının yapılması
Kurdele kesimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'da BİLSEM'lerin Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi Atölye Tanıtım ve Açılış Programı'nda konuştu.
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Kaynak: AA
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