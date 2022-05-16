Bakan Özer: "Artık Milli Eğitim Bakanlığı olarak akademik yıla değil 12 aya bakacağız gençlerimizi hiç yalnız bırakmayacağız" - Son Dakika
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Bakan Özer: "Artık Milli Eğitim Bakanlığı olarak akademik yıla değil 12 aya bakacağız gençlerimizi hiç yalnız bırakmayacağız"

16.05.2022 12:17

BİLSEM'lerin Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi Atölye Tanıtım ve Açılış Programı' Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Adana, Sivas ve Düzce Bilim Sanat Merkezlerinin açılışının yapılması Kurdele kesimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'da BİLSEM'lerin...

BİLSEM'lerin Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi Atölye Tanıtım ve Açılış Programı'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması

Adana, Sivas ve Düzce Bilim Sanat Merkezlerinin açılışının yapılması

Kurdele kesimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'da BİLSEM'lerin Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi Atölye Tanıtım ve Açılış Programı'nda konuştu.

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Bakan Özer: Artık Milli Eğitim Bakanlığı olarak akademik yıla değil 12 aya bakacağız gençlerimizi hiç yalnız bırakmayacağız
Bakan Özer: Artık Milli Eğitim Bakanlığı olarak akademik yıla değil 12 aya bakacağız gençlerimizi hiç yalnız bırakmayacağız
Bakan Özer: Artık Milli Eğitim Bakanlığı olarak akademik yıla değil 12 aya bakacağız gençlerimizi hiç yalnız bırakmayacağız
Bakan Özer: Artık Milli Eğitim Bakanlığı olarak akademik yıla değil 12 aya bakacağız gençlerimizi hiç yalnız bırakmayacağız
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Özer: 'Artık Milli Eğitim Bakanlığı olarak akademik yıla değil 12 aya bakacağız gençlerimizi hiç yalnız bırakmayacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Özer: "Artık Milli Eğitim Bakanlığı olarak akademik yıla değil 12 aya bakacağız gençlerimizi hiç yalnız bırakmayacağız" - Son Dakika
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