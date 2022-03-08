BAKAN ÖZER'DEN ZEYTİNBURNU'NA 'GÜZEL SANATLAR LİSESİ' MÜJDESİ - Son Dakika
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BAKAN ÖZER'DEN ZEYTİNBURNU'NA 'GÜZEL SANATLAR LİSESİ' MÜJDESİ

08.03.2022 13:21

KAZLIÇEŞME Sanat Kütüphanesi'nin açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Zeytinburnu'nda Güzel Sanatlar Lisesi yapılacağını açıkladı.

KAZLIÇEŞME Sanat Kütüphanesi'nin açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Zeytinburnu'nda Güzel Sanatlar Lisesi yapılacağını açıkladı.

Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Kütüphanenin açılışına Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, siyasi parti temsilcileri ve eğitimciler katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Özer, "Zeytinburnu'nda güzel sanatlar lisemiz yok. İstanbul'un farklı ilçelerinde güzel sanatlar lisesi olmasına rağmen bu kadar kültür ve sanatla iç içe olan bir belediyemizin olduğu yerde bir güzel sanatlar lisesi yakışır. İnşallah yarından itibaren Zeytinburnu'na bir güzel sanatlar lisesi kuruyoruz. Başkanımız da buradaki ihtisas kütüphanesinin 2 katı kitap yani 20 bin tane kültür sanatla ilgili kitapları o okulumuzun kütüphanesine buluşturacak. Hem yeni kuracağımız güzel sanatlar lisesinin Zeytinburnu Güzel Sanatlar Lisesi'nin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"KÜTÜPHANELERİMİZDEKİ KİTAP SAYISINI 100 MİLYONA ULAŞTIRACAĞIZ "

Bakan Özer, "Kütüphanelerimizi ne kadar yaygınlaştırırsak, gençlerimizin kütüphaneye erişimini ne kadar kolaylaştırırsak geleceği çok daha güvenli şekilde kuracağız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm kütüphanelerimizi, okullarımızdaki tüm kütüphaneleri okulların kalbi yapacağız. 2022 yılının sonuna kadar da kütüphanelerimizdeki kitap sayısını 100 milyon kitaba ulaştıracağız" diye konuştu.

Bakan Özer şöyle devam etti:

"Bu proje başlamadan önce öğrenci başına düşen kitap sayısı 1.6'ydı. İnşallah bu projenin sonunda öğrenci başına düşen kitap sayısı tüm Türkiye'de 7'ye çıkacak. Bu OECD ülkelerindeki, kıta Avrupa'sındaki, gelişmiş ülkelerdeki okullardaki kitap sayısı ile artık yarışabilir bir düzeye tekabül etmektedir. Bu kütüphanenin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

BELEDİYE BAŞKANI ARISOY: 10 BİNİ AŞKIN TÜRKÇE VE YABANCI KİTABA SAHİP

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise, "Ülkemizde henüz az sayıda bulunan ihtisas kütüphanelerinden biri olarak kültürümüze hizmet edecek bu kütüphane şu an itibarıyla resim, grafik, geleneksel sanatlar, fotoğraf, heykel, mimarlık, tasarım, tekstil, moda, sinema, tiyatro, müzik, arkeoloji dallarında 10 bini aşkın Türkçe ve yabancı kitaba sahip. Yeni kitap ve periyodiklerle de her geçen gün zenginleşiyor. Öncelikle lisansüstü öğrenciler, akademisyenler ve sanatçıların faydalanacağı kütüphanemizde, bilgisayarlarla veri tabanlarına ve 200 binin üstünde dijital kaynağa ulaşılabilecek, sınırsız tarama hizmeti alınabilecek. Burada söyleşi, film gösterimi ve mini konserler de düzenlenecek." ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından Milli Eğitim Bakanı Özer, Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy eşliğinde kütüphaneyi gezdi.

BAKAN ÖZER'DEN ZEYTİNBURNU'NA 'GÜZEL SANATLAR LİSESİ' MÜJDESİ
BAKAN ÖZER'DEN ZEYTİNBURNU'NA 'GÜZEL SANATLAR LİSESİ' MÜJDESİ
BAKAN ÖZER'DEN ZEYTİNBURNU'NA 'GÜZEL SANATLAR LİSESİ' MÜJDESİ
BAKAN ÖZER'DEN ZEYTİNBURNU'NA 'GÜZEL SANATLAR LİSESİ' MÜJDESİ
BAKAN ÖZER'DEN ZEYTİNBURNU'NA 'GÜZEL SANATLAR LİSESİ' MÜJDESİ

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milli eğitim bakanlığı, Zeytinburnu, Ömer Arısoy, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN ÖZER'DEN ZEYTİNBURNU'NA 'GÜZEL SANATLAR LİSESİ' MÜJDESİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN ÖZER'DEN ZEYTİNBURNU'NA 'GÜZEL SANATLAR LİSESİ' MÜJDESİ - Son Dakika
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