Bakan Özer: 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'ne 820 milyon liralık destek sağladık - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullar arası başarı farkını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için başlatılan 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi' kapsamında, seçilen okullara 11 ayda 820 milyon liralık yatırım yapıldığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, projenin 2021 yılı temmuz-ağustos ayları performans değerlendirme toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda projenin ilk 5 ayının performansı, proje performans göstergelerine dayalı olarak değerlendirildi. Proje kapsamında 1000 okula 1000 kütüphane kuruldu. Okullara akıllı tahta desteği kapsamında toplam 1855 akıllı tahta kuruldu. Fizik-kimya-biyoloji laboratuvar eksikliği olan okulların bu eksikliklerini gidermeleri için gerekli destek sağlandı.

364 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERİLDİProje kapsamında şu ana kadar 368 milyon liralık bütçe kullanıldığı vurgulanarak, "Proje kapsamında bin okulun bakım ve onarımlarına da öncelik verildi. Bu kapsamda 2020 yılında 50 milyon liralık 2021 yılının ilk sekiz ayında ise 150 milyon liralık yatırım yapıldı. Ayrıca, 2021 yılında bin okulun güçlendirme ve büyük onarım kapsamında ihtiyaçlarını karşılamak için 250 milyon liralık ödenek tahsis edildi" denildi.Proje kapsamında öğrencilerin temel beceri eksikliklerini telafi edebilmeleri için geliştirilen destek eğitim programlarına 18 bin 609 öğrenci katılırken, programla okullara 324 bin 406 materyal ulaştırıldı. Proje kapsamında yapılan destek programlarına şu ana kadar toplam 364 bin 247 öğrenci katılırken, 1000 okulda bulunan okul yöneticisi ve öğretmenlere yönelik eğitimlerin de planlandığı gibi devam ettiği belirtildi.Projenin verimliliğini artırmak için öğretmenlere yönelik 4 bin 466 eğitim düzenlendiği, bu eğitimlere 99 bin 474 öğretmenin katıldığı aktarıldı.Proje ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Mahmut Özer ise şunları kaydetti:

"Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi' ile bir taraftan mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmayı, diğer taraftan da okullar arası başarı farklarını azaltmayı hedefliyoruz. Projeyi 11 ay önce başlattık. Proje, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul ortamını içeren çok kapsamlı bir proje olup takvimine göre ilerliyor. Şu ana kadar bu okullarımıza yaklaşık 820 milyon liralık yatırım yaptık. 2021 yılında 1000 okulun bakım, onarım ve güçlendirme kapsamında yapılacak çalışmalar için de 250 milyon liralık ödenek ayrıldı. Bu toplantıda da projenin 11 ayını ve önümüzdeki ayda yapılacak çalışmaları da ayrıntılı bir şekilde arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik. Projeyi bir yıllık olarak planlamıştık. Dolayısıyla projeyi eylül ayı sonu itibarıyla bitirmiş olacağız. Projenin gerçekleştirilmesine büyük emek veren çalışma arkadaşlarıma, 81 il müdürümüze, okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."