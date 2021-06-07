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Bakan Pakdemirli'den Dünya Gıda Güvenliği Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Bakan Pakdemirli'den Dünya Gıda Güvenliği Günü mesajı Açıklaması

07.06.2021 11:11
Bakan Pakdemirli'den Dünya Gıda Güvenliği Günü mesajı Açıklaması, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin başladığı ilk andan itibaren gıda güvenliği başta olmak üzere hayvan ve bitki sağlığı, yem güvenliği açısından alınması gereken tüm önlemleri aldıklarını belirterek, "Bu çerçevede 2020 yılında 1 milyon 356 bin...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin başladığı ilk andan itibaren gıda güvenliği başta olmak üzere hayvan ve bitki sağlığı, yem güvenliği açısından alınması gereken tüm önlemleri aldıklarını belirterek, "Bu çerçevede 2020 yılında 1 milyon 356 bin gıda denetimi yaptık." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Dünya Gıda Güvenliği Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tüm dünyayı derinden etkilemeye devam eden salgın sürecinin gıdanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Pakdemirli, bakanlık olarak, vatandaşın gıda konusunda sağlığını en üst düzeyde korumak amacıyla çalışmaları aralıksız sürdürdüklerinin altını çizdi. Pakdemirli, "Bu kapsamda pandeminin başladığı ilk andan itibaren gıda güvenliği başta olmak üzere hayvan ve bitki sağlığı, yem güvenliği açısından alınması gereken tüm önlemleri aldık. Bu çerçevede, 2020 yılında 1 milyon 356 bin gıda denetimi yaptık, hayvan hastalıklarıyla mücadele, aşılama ve hayvanların kimliklendirme faaliyetlerini aksatmadan yürüttük." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, ülkenin coğrafi konumu, iklimi, genç nüfusu ve artan alım gücüyle birçok ülkeye göre tarımda da oldukça avantajlı bir konumda bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bugün 84 milyona ulaşan nüfusumuzun, milyonlarca turistin ve ülkemize sığınmak zorunda olan insanların gıda ihtiyacını yeterli ve sağlıklı bir biçimde karşılıyoruz. Bakanlık olarak tohumdan sofraya hem çiftçilerimize hem de tüketicilerimize yönelik politikaları hayata geçiriyoruz. Üreticilerimize sağladığımız desteklerle 2020 yılında yüzde 4,8 büyüyen tarım sektörümüz, 2021 yılının ilk çeyreğinde de yüzde 7,5 büyüme kaydetti. Tarım sektörümüz son 10 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Tarımsal hasılamız ise 2020 yılında 333,3 milyar liraya yükseldi. Tarımsal hasıla bakımından Avrupa'daki liderliğimiz devam ediyor."

Politikalarını, "çiftlikten sofraya gıda güvenliği" anlayışıyla, Avrupa Birliği standartları ile global olarak kabul görmüş bilimsel temellere dayalı yaklaşımları esas alarak uyguladıklarının altını çizen Pakdemirli, bu anlayış doğrultusunda bitki ve hayvan sağlığı ile refahının korunduğunu, çevrenin korunmasının da gözetildiğini aktardı.

Pakdemirli, öte yandan gıda konusunda bazı medya organlarında gerçeği yansıtmayan haber ve yorumların, tüketicileri sağlıksız ürünlere yönlendirebildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tüketicilerimizin gıdada doğru tercih yapmaları ve gıda okuryazarlığını artırmak amacıyla başta etiketleme olmak üzere mevzuat konusunda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Gıda güvenliğinin etkin, sürdürülebilir bir şekilde sağlanması için ilgili bakanlıklar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör gibi tüm paydaşlarla yakın iş birliğiyle ve uzman kadrolarımızla çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımız gıda güvenliği konusunda her türlü ihbar ve şikayetlerini Alo 174 Gıda Hattına ve WhatsApp servisi (05011740174) aracılığıyla bize iletebilirler."

Bekir Pakdemirli, Tarım, Bitki, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pakdemirli'den Dünya Gıda Güvenliği Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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