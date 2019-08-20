Bakan Pakdemirli, İzmir'deki orman yangını bölgesini havadan inceledi (8)

PAKDEMİRLİ, TÜRKİYE'NİN İLK GECE KOORDİNASYON UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabağlar ilçesindeki yangın söndürme ekiplerinin koordinasyonu için bir ilki gerçekleştirdi. Bakan Pakdemirli, saat 23.00 sıralarında Karabağlar ilçesine bağlı Tırazlı Mahallesi'ndeki Tekketepe Gözetleme Kulesi'nin yakınındaki helikopter pistine inen polis helikopteri ile havalandı. Bakan Pakdemirli'ye gece uçuşunda Orman Genel Müdürü Bekir Karabey, İzmir Orman Bölge Müdürü Mehmet Erol da eşlik etti. Yangın bölgesinde uçuş yapan Bakan Pakdemirli, söndürme ekiplerinin koordinasyonunu sağladı. Yaklaşık 45 dakika süren uçuşun ardında Bakan Pakdemirli Tekketepe Gözetleme Kulesi'nin yakınına iniş yaptı. Burada gazetecilere açıklama yapan Bakan Pakdemirli, yaptıkları uçuşun Türkiye'deki ilk koordinasyon uçuşu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Az önce bir gece uçuşuyla birlikte bir koordinasyon uçuşu gerçekleştirdik. Bu aslında Türkiye'de yaptığımız ilk defa bir koordinasyon uçuşu. Karıştırılmasın bu bir yangınla mücadele uçuşu değil, sadece yangını koordine etmek, yangının problemli noktalarını anlamak adına önemli bir uçuştu. Teknolojiyi kullanarak, termal kameraları kullanarak, termal kameraların da uzaklık ölçme ve koordinat bulma özeliklerini kullanarak, özellikle gece boyunca hava araçlarının kullanmamamızın dez avantajını giderecek şekilde koordinatları bularak ve problemli noktaları bularak onları da yer ekiplerimiz inceleyecek. Şimdi yer ekiplerimiz termal kameraların çekmiş olduğu görüntüleri ve GPS koordinatların işliyor, onları da iş emirleri olarak sahaya dağıtmaya başladılar. Gece biraz daha verimli geçirmiş olduk. Genel itibariyle gözümüzle gördüğümüz kuzey batı istikametindeki yangının izlerinin hala taze olduğunu görüyoruz. Ağırlıkla bu 500 hektarlık alanın önemli bir kısmının karanlık içinde olduğunu görüyoruz. Tabi alttan altta mutlaka kökten yanmalar var. Ama önemli bir kısımının aslında ateşin ferinin söndüğünü izlemekteyiz. Güney doğudan başlamak üzere kuzey doğuya kadar da uzun bir hat uzun bir çizgi içinde yer yer devam eden yer yer güçlü olan ama çoğunlukla da zayıf olan ateş hattını görüyoruz. Bu taraf bizim için hassas, çünkü yerleşim yerlerine yakın alanlar burada, birçok mahallemiz köyümüz burada, ama buranın etrafı da hem dozerlerle hem de iş makineleriyle çevrilmiş durumda. Buradan ileriye gündüz saatlerinden şu ana kadar geçit verilmemiş durumda. Genel itibariyle bu gece uçusundan sonra ben ekibimizin daha moralli olduğunu gözlemliyorum. Çünkü daha kötü bir tablo beklerken daha iyi bir tablo gördük. İnşallah bu vermiş olduğumuz iş emirleriyle beraber de hızlı bir şekilde sabaha kadar biraz daha mesafe almayı ümit ediyorum."

Bakan Pakdemirli, gazetecilerin sorduğu "Yangını kontrol altına alınma aşamasına gelindi mi ?" sorusu üzerine, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, bir miktar da alaca karanlıktan opsiyon kullanarak hava araçlarını kullanmaya başlayacaklarını ve önemli noktalara sabah saatleri itibariyle çok hızlı şekilde müdahale edeceklerini ifade etti.

Yangının öğlen saatlerine kadar tamamen kontrol altına alınmasının hedeflendiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, "İnşallah öğleden evvel eğer önemli bir rüzgar çıkmazsa kontrol altına almayı ümit ediyoruz ama dediğim gibi yangın tamamen söndürülmeden biz bu işi söndürdük demeyiz. Ben bölgeden ayrıldığım zaman şundan emin olun demek ki her şey kontrol altında soğutma söndürme çalışmaları devam ediyordur. Biz tamamen bu işi emniyet altına alana kadar, başta ben olmak üzere tüm ekip buradayız. İnşallah en kısa zamanda neticeyi alacağız." dedi.

YANGIN, YERLEŞİM ALANLARINI TEHDİT ETMİYOR

Yangının yerleşim alanlarını tehtit etmediğini belirten Pakdemirli, "Şu anda kısmi bir duman altında kalma dışında yerleşim yerlerine herhangi bir tehlike yok. Belki hissedilirse kolluk kuvvetlerimiz, Valimiz gerekeni yapar, jandarma eşliğinde orada tahliye yaparız ama dediğim gibi burada negatif anlamda ilerleme yok, bir gerileme görebiliyoruz. Yerleşim yerleriyle ilgili önemli bir tehdit kalmadı diyebiliriz şu saat itibariyle, meteorolojik koşullar değişmediği sürece." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bakanın inceleme yapmak için helikoptere binişi

Helikopterin havalanması

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)