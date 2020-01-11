Bakan Pakdemirli, şehit Karakoç'un ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Pakdemirli, şehit Karakoç'un ailesini ziyaret etti

22 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un Mersin'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un Mersin'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Pakdemirli, merkez Toroslar ilçesi Zeki Ayan Mahallesi'nde Karakoç için kurulan taziye çadırında aileyle bir araya geldi.

Başsağlığı dilediği şehit babası Çetin Karakoç'a, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye eden Pakdemirli, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Evladınız bu ülkeyi korumak için şehit oldu. Bu ülke evladınızın hizmetlerini asla unutmayacak." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli, şehit Karakoç'un ailesini ziyaret etti

Bekir Pakdemirli, Halil Karakoç, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 08:48 Kaynak: AA
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