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Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli son teknoloji akıllı sulama sistemini tanıttı - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli son teknoloji akıllı sulama sistemini tanıttı

07.06.2021 17:58

Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli son teknoloji akıllı sulama sistemini tanıttı Bakan Pakdemirli: "Su tasarrufu sağlayan bu sistemlerle çalışıyor olmamız son derece önemli" "Kuraklık ve kuraklığın etkilerini konuşurken su tasarrufu sağlayan bu sistemlerle çalışmamız önemli" Tarım ve Orman Bakanı Bekir...

Bakan Pakdemirli son teknoloji akıllı sulama sistemini tanıttı

Bakan Pakdemirli: "Su tasarrufu sağlayan bu sistemlerle çalışıyor olmamız son derece önemli"

"Kuraklık ve kuraklığın etkilerini konuşurken su tasarrufu sağlayan bu sistemlerle çalışmamız önemli"

AFYONKARAHİSAR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kuraklık ve kuraklığın etkilerinin konuşulduğu bugünlerde teknolojik sulama sistemleri ile çalışmanın önemine dikkat çekerek, "Su tasarrufu sağlayan bu sistemlerle çalışıyor olmamız son derece önemli, tüm Türkiye çapında bu sistemlerin yaygınlaştırılması konusunda başta DSİ olmak üzere çalışmalarımız devam etmekte" dedi.

Bakan Pakdemirli Afyonkarahisar programı kapsamında beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Çobanlar ilçesinde son teknoloji akıllı sulama sistemini tanıttı. Yonca tarlarında gerçekleştirilen programda Bakan Pakdemirli elindeki cep telefonu ile sisteme girerek önce sulama sistemini açtı, ardından röportaja başladı. Sulama sisteminin her şeyden önce su tasarrufu sağladığına dikkat çeken Bakan Pakdemirli, "Elimde bir cep telefonu var ve bu telefon ile sulama sistemini açıp kapatmamız mümkün. Yaklaşık 30 bin dekar alanda geçerli son sistem sulama tesisleri. Bugünlerde kuraklık ve kuraklığın etkilerini konuşurken su tasarrufu sağlayan bu sistemlerle çalışıyor olmamız son derece önemli. Bu sistemleri de burada hizmete almaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Ben şuanda bir yandan konuşurken bir yandan da sulama sistemini kesiyorum telefon üzerinde. Tüm bu alandaki sulamaları tek bir cep telefonu veya internet sitesi üzerinden takip ve kontrol etmek mümkün. Bu sistem gece vakti ön ödemeli sayaçların belli sıraya alınıp ve o sıra dahilinde sulanmasını sağlıyor. Özellikle çok büyük bir alanda basınç değişikliği olmadan, problem yaşanmadan çok daha tasarruflu bir şekilde sulamayı gerçekleştirme imkanına sahip oluyorsunuz. Tüm Türkiye çapında bu sistemlerin yaygınlaştırılması konusunda başta Devlet Su İşleri olmak üzere çalışmalarımız devam etmekte" dedi.

Programda Bakan Pakdemirli'ye Vali Gökmen Çiçek ile protokol üyeleri de eşlik etti.

Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli son teknoloji akıllı sulama sistemini tanıttı
Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli son teknoloji akıllı sulama sistemini tanıttı
Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli son teknoloji akıllı sulama sistemini tanıttı
Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli son teknoloji akıllı sulama sistemini tanıttı

Bekir Pakdemirli, Karahisar, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli son teknoloji akıllı sulama sistemini tanıttı - Son Dakika Ekonomi


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