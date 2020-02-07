Bakan Selçuk: 1 yılda 6 bine yakın atölye açıldı - Son Dakika
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Bakan Selçuk: 1 yılda 6 bine yakın atölye açıldı

6 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tasarım beceri atölyelerini bütün okullarda görmek istediklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl, '1 yılda bin tane atölye açacağız' şeklinde hedef koyduk. Ama gördüm ki, bir yılda 6 bine yakın atölye açıldı" dedi.

Bakan Selçuk: 1 yılda 6 bine yakın atölye açıldı, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tasarım beceri atölyelerini bütün okullarda görmek istediklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl, '1 yılda bin tane atölye açacağız' şeklinde hedef koyduk. Ama gördüm ki, bir yılda 6 bine yakın atölye açıldı" dedi.

Bakan Selçuk, Sincan İlkokulu'nda yapımı tamamlanan, tasarım beceri atölyelerinin açılış törenine katıldı. Programda Bakan Selçuk'un yanısıra, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve çok sayıda öğrenci de yer aldı. Törende konuşan Bakan Selçuk, tasarım beceri atölyelerini bütün okullarda görmek istediklerini söyledi. Geçtiğimiz yıl, '1 yılda bin tane atölye açacağız' şeklinde hedef koyduklarını bildiren Bakan Selçuk, "Ama gördüm ki, bir yılda 6 bine yakın atölye açıldı. Bunlar okul, il, ilçe müdürlerinin gayretleriyle oldu. Çocuk dikiş dikmek, tarımla, sporla, dramayla, sanatla, mühendislikle ilgilenme konusunda müthiş bir imkana kavuşuyor" diye konuştu.

'OYNAYARAK ÖĞRENME SLOGANDA KALMAMALI'

Bakan Selçuk, okulu devlet dairesinden hayat sahnesine dönüştürüyor olmanın ve bunu öğrencilerin hissediyor olmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bunu yapma nedenimiz, çocuğun hukukunu korumak, çocuğun hakkını vermek. Çocuk oynayarak öğrenmek istiyorsa bu sloganlarda kalmamalı, gerçekten bu hayatla çocuklara armağan edilmelidir. Yani eğitim dostu bir modelden bahsediyoruz. Okullarda üretim yapmak, yaşam temeli atmosfer oluşturmak bizim kökenlerimizde var. Biz onun devamını yapıyoruz. Öğretmen okullarımızda, köy enstitülerinde olagelen birçok faaliyeti, bugünkü dijital içerikleri de kapsayan içerikleri ortaya koyuyoruz."

'ÇOCUKLARIN DENEYİM KÜTÜPHANELERİNİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

Ankara'nın dünya başkentleriyle yarıştığının altını çizen Bakan Selçuk, dünyadaki gelişmeleri izlediklerini kaydederek şöyle devam etti:  "Dünyada yapılanlarla Türkiye'de yapılanların arasındaki farkı çok önemsiyoruz. Çünkü Ankara başka illerimizle yarışmıyor. Ankara Tokyo'yla, New York'la, Paris'le yarışıyor. Onun içinde bunun tedbirlerini almak ve çocuklarımızı onuruyla, şerefiyle dimdik ayakta durabilecek yetkin çocuklar haline getirmek durumundayız. Bu da Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nde, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu'nda, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nda belirtildiği gibi çocukların tecrübe edinmesiyle, deneyim kütüphanelerinin genişlemesiyle olabilecek bir iş."

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından açılışını yaptığı atölyedeki öğrencilerle görüştü.


Ziya Selçuk, Sincan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:43 Kaynak: DHA
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