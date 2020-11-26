Bakan Selçuk: 1000 içeriğe müdahalede bulunduk - Son Dakika

Bakan Selçuk: 1000 içeriğe müdahalede bulunduk

26.11.2020 14:50
Bakan Selçuk: 1000 içeriğe müdahalede bulunduk, System.String[]

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Çocuklarımızın dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri riskleri tespit ediyor ve emniyet genel müdürlüğümüzle beraber önleyici çalışmalar yürütüyoruz.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Çocuklarımızın dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri riskleri tespit ediyor ve emniyet genel müdürlüğümüzle beraber önleyici çalışmalar yürütüyoruz. Sosyal Medya Çalışma Grubu ile şu ana kadar toplam 1000 içeriğe müdahalede bulunduk" dedi.

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından bakanlığın iş birliğinde 'Dijital Çağda İnsan Kalmak' temasıyla çevrim içi olarak düzenlenen 4'üncü Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde konuştu. Bilişim ve iletişim sektörleri başta olmak üzere teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği bir dönemin yaşandığını belirten Bakan Selçuk, "Bugün artık dünya nüfusunun neredeyse yüzde 60'ı internete erişebiliyor. Dünyanın nüfusunun yine yarından fazlası neredeyse 4 milyar kişi sosyal medya kullanıcısı. Sosyal medya kullanıcılarını geçtiğimiz yıla baktığımız zaman yüzde 10'dan fazla büyüdüğünü görmekteyiz. Bu da demek oluyor ki ortalama, 1 milyondan fazla insan son 12 ayda her gün ilk kez sosyal medyayı kullanmaya başlamış. Bu da saniyede neredeyse 12 yeni kullanıcıya tekabül ediyor" dedi.

'NÜFUSUMUZUN YÜZDE 64'Ü AKTİF SOSYAL MEDYA KULLANICISI'Bakan Selçuk, akıllı telefon kullanıcı sayısının yüzde 67'lere geldiğini ve Türkiye'de bu oranların dünya ortalamasının da üstünde olduğuna dikkat çekti. Bakan Selçuk, "62 milyon internet kullanıcıyla nüfusumuzun yüzde 74'ünü kapsıyoruz. Yine nüfusumuzun yüzde 64 gibi yüksek bir rakamı aktif sosyal medya kullanıcısı ve yüzde 92'si de akıllı telefon kullanıyor. Dolayısıyla da Türkiye dünya ortalamasının üstünde internetle olan bir diyalog içinde ve Türkiye'deki kullanıcılar ortalama 7,5 saatini internet üzerinden geçirdiğine dair çalışmalar var. Artık yapay zeka ve dijital sistem sadece bilim-kurgu filmlerinde şahit olduğumuz bir gerçeklik değil, hayatımızın birebir merkezinde yer alıyor. Bizim bu aracı ne için kullandığımız olumlu ve olumsuz etkilerini izleyebilmek adına çok önemli" diye konuştu.'1000 İÇERİĞE MÜDAHALEDE BULUNDUK'Çocukları, dijital çağın tehlikelerine karşı koruyabilmek için hem ebeveynler hem çocuklar için medya okuryazarlığı eğitimi verdiklerini söyleyen Bakan Selçuk, aynı zamanda çocukları korumak için bir 'Sosyal Medya Çalışma Grubu' kurduklarını anımsattı. Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri riskleri tespit ediyor ve emniyet genel müdürlüğümüzle beraber önleyici çalışmalar yürütüyoruz. Sosyal Medya Çalışma Grubu ile şu ana kadar toplam 1000 içeriğe müdahalede bulunduk. Çocuklarımızı dijital risklerden korumak için onlara dair çalışmalar da yürütmekteyiz. Biz, dijital dönüşümün nesnesi olmadan öznesi olarak teknolojiden doğru istifade ederek, nimetlerinden faydalanarak ama milli ve manevi değerlerimizi kaybetmeden bu dönüşümden istifade edebileceğimize inanıyoruz. Biz milletimize ve ülkemize güveniyoruz. Milli ve manevi köklerimizi sarsılmaz olan bu temeller içerisinde büyüyen bir toplumuz. Teknolojiye rağmen değil, teknoloji ile birlikte büyüyeceğimize inanıyorum."


Bakan Selçuk: 1000 içeriğe müdahalede bulunduk

Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Türkiye, Medya, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Selçuk: 1000 içeriğe müdahalede bulunduk - Son Dakika


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