Bakan Selçuk: Her şey sadece karne değil - Son Dakika

ANKARA'da öğrencilere karne dağıtan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Her şey sadece karne değil, not değil. Çocuklarımız karnenin dışında çok çok daha fazla bir varlık. Çocuklarımızın karneleri üzerinden olumlu ya da olumsuz çok fazla düşünce belirtmemekte yarar var" dedi.

Bakan Ziya Selçuk, Ankara'nın Mamak ilçesinde Zeki Tartaç İlkokulunda düzenlenen 2019-2020 eğitim- öğretim yılı yarıyıl karne dağıtım törenine katıldı. Öğrencilere karne dağıttıktan sonra okul zilini eline alan Bakan Selçuk, öğrencilere 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk bölümünü tamamladıklarını beyan eden zili çaldı. Basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Selçuk, öğrencilerin karnelerdeki sonuçlarla fazla ilgilenilmemesi gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Her birine tek tek karnelerini verirken gözlerindeki, yüzlerindeki gülümsemeyi görme şansımız oldu. Elbette ara tatiller bir nefeslenme ve çocuklarımızın zihinlerinin tazelenmesi ve okulun dışındaki hayatla tanışmaları için bir fırsat. Bu tatili velilerimiz açısından değerlendirmek elbette önemli; ama her şey sadece karne değil, not değil. Çocuklarımız karnenin dışında çok çok daha fazla bir varlık. O nedenle sadece çocuğun bütün hayatını özetleyen ve çocuğun bütün özelliklerini gösteren bir araç değil. Çocuklarımızın karneleri üzerinden olumlu ya da olumsuz çok fazla düşünce belirtmemekte yarar var."

'AİLENİN İÇİNDEKİ İŞLERE KARIŞMALARINI ÖNEMSİYORUZ'

Bakan Selçuk, çocukların yarıyıl tatilinde tabiatla, büyükleriyle, akranlarıyla bir araya gelmesinin önemini vurgulayarak, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin sorumluluk almaları için etkinlik kitabı hazırladıklarını söyledi. Selçuk, "Birkaç tane oyun ve etkinlik ürettik. Bunu da her öğrencimize dağıtıyoruz. İlkokul öğrencilerimiz için 'Yarıyıl tatiline hoş geldin' adı altında bir etkinlik kağıdımız var. Bu etkinlik kağıdıyla birlikte çocuklarımıza soruyoruz, 'Keşfetmeye hazır mısınız?' diyoruz. 'Toplanın çocuklar, yoğurt mayalıyoruz' diyoruz. Çocuklarımızın aileleriyle beraber ailenin içindeki işlere karışmaları ve beraber yapmalarını önemsiyoruz. Çocukların ev temizliğinde görev almalarını istiyoruz. Çocukların belki parkların temizliğinde, çevre temizliğinde aktif olarak farkındalıklarını yükseltmelerini istiyoruz. Türkiye haritasını tekrar tekrar çizerek, illerin üzerinde durarak arkadaşlarıyla sohbet etmelerini istiyoruz."

'KAHVE YAPMAYI ÖĞRENMELERİNİ İSTİYORUZ'

Bakan Selçuk, ortaokul öğrencileri için de görevler olduğunu belirterek, "'384 saat' adı altında ortaya koyduğumuz bir görev kağıdında da ortaokul çocuklarımızın yaşlarına uygun olarak görevler var. Örneğin her çocuğumuzun, kız erkek fark etmez, kravat bağlamayı öğrenmesinden tutun da kaşık havasıyla oynaması, yani bizim folklorumuzu, geleneğimizi tanıması anlamında bazı etkinlikler yapmaları. 'Türk kahvesi yapmayı biliyor musunuz, çocuklar?' diye bir sorumuz var. Bunu yapmayı öğrenmelerini çok istiyoruz. Çünkü kültürümüzün tanınmasını, değerlerimizin yaşarken edinilmesini önemli buluyoruz. Bu müfredatla verilecek bir husus değil. Değerler yaşarken, hayatın içinde hal üzerinden öğrenilir. O yüzden çocuklarımızın bu etkinliklerle zenginleşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'DOĞA KOLEJİ'NDE ÇÖZÜM SÜRECİ YÜRÜYOR'

Bakan Selçuk, Doğa Koleji'nde görev yapan öğretmenlere hala maaşlarının ödenmediğine ilişkin soru üzerine, "Bunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışındaki bazı işlemler. Ama biz görevimiz gereği takip ediyoruz. O konuyla ilgili çözüm süreci çok hızlı bir şekilde yürüyor" dedi.