Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: Kaza Yapan Down Sendromlu Çocuklarımız İçin Ekiplerimiz Sahada

Bakan Selçuk: Kaza Yapan Down Sendromlu Çocuklarımız İçin Ekiplerimiz Sahada

20 dakika önce

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir'de down sendromlu çocukların geçirdiği kaza ile ilgili, "İzmir İl Müdürlüğü ekiplerimiz tedaviler için sahadalar, tedaviler için gereken yakın alakayı göstermekteler, durumu takip ediyorlar" dedi.

Bakan Selçuk: Kaza Yapan Down Sendromlu Çocuklarımız İçin Ekiplerimiz Sahada, System.String[]
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir'de down sendromlu çocukların geçirdiği kaza ile ilgili, "İzmir İl Müdürlüğü ekiplerimiz tedaviler için sahadalar, tedaviler için gereken yakın alakayı göstermekteler, durumu takip ediyorlar" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çeşitli toplantı ve ziyaret programlarına katılmak üzere Samsun'a geldi. Bakan Selçuk, Samsun Valisi Osman Kaymak'ı makamında ziyaret etti, Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, üzücü bir haber aldıklarını belirterek, "Dün biliyorsunuz Down Sendromlular Günüydü. Toplantımız esnasında İzmir'in Çiğli ilçesinde down sendromlu çocuklarımız ve ailelerini taşıyan bir minibüsün devrildiğini ve 28 yaralımız olduğu bilgisini aldık. Buradan yavrularımıza ve ailelerine acil şifalar diliyoruz. İzmir İl Müdürlüğü ekibimiz tedaviler için sahadalar, tedaviler için gereken yakın alakayı göstermekteler, durumu takip ediyorlar. Böyle de bir acı haber toplantımız esnasında geldi" dedi.

Bakan Selçuk, açıklamasının ardından Samsun Çocuk Destek Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. - Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:06 Kaynak: DHA

Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Güncel
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